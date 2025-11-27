寶佳集團續加碼中工 周志明：未接觸、先靜觀其變

快訊

中央社／ 台北27日電

寶佳集團持續加碼中工持股。中工董事長周志明表示，近期他並未與寶佳方面接觸，因手上工程案量大，多忙於工地現場，「沒有時間介入此事」；而寶佳11月頻頻增加持股，目前已成為中工最大的外部股東

周志明今天以來賓身分出席環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案簽約記者會。會後接受中央社記者詢問寶佳集團加碼中工一事，周志明說，在陶朱隱園賣出一戶前，寶佳早在今年4月就開始增加持股，直到依台灣證券交易所規定公告後，才確認寶佳持股已達約15%，成為中工外部最大股東。

他推測，寶佳可能看好中工近年的工程布局，包括在新北市土城區規劃的「中工雲宇宙AI園區」，總銷金額估達400億元至500億元；他表示，公共工程複雜度高，「我接手時只有20多個工地，如今已增加到30多個」，而寶佳過去較少涉足公共工程領域，這或許也是吸引其入股原因之一。

至於中工未來將如何應對寶佳併購野心，周志明說，他本人目前沒有與寶佳直接接觸，不過「寶佳確實野心勃勃」，現在就先靜觀其變。

