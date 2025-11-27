高雄流行經濟發威「樂團興奮波」吸引內蒙古、馬來西亞等參與
高雄流行音樂經濟發威，2025「樂團興奮波」徵件歷時1個月，共吸引104組樂團報名，較上一屆增加20組，迎來澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊參與投稿，顯示活動受關注度持續提升，為城市的流行經濟加分。
高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，通過初選的 12 組樂團將於11月30日進行現場複賽，角逐12月13日決賽的五組名額，並有機會在12月14日登上《下酒祭》舞台。
決賽評審團指出，期待參賽者一上台就展現破表氣勢，「前30秒就要讓大家感受到這團準備好把舞台燒掉了。」今年決賽於駁二LIVE WAREHOUSE舉行並開放觀眾購票進場，憑票根可免費參觀「POP! POP! POP! 流行音樂互動展！」或「藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展」，邀請樂迷到場力挺。
丁度嵐表示，今年《樂團興奮波》報名者年齡層從16歲到54歲，因全面放寬參賽資格，風格與編制更為多元，涵蓋搖滾、放克、R&B、民謠、電子、後搖等類型，整體呈現比往年更奔放的創作面貌，金屬與龐克樂團的參與也更為亮眼。
