全時監控降工安風險 國家住都中心2社宅獲金安獎

中央社／ 台北27日電
內政部國家住都中心在嘉市共規畫6處社宅，目前已有3處動工，其中「友忠好室」、「博愛安居」2案預計明年下半年完工。聯合報系資料照／記者魯永明攝影
國家住都中心說，興辦的新北市「頂福安居」社宅與嘉義市「博愛安居」社宅，採全時監控並降工安風險，從被動防護轉為主動預警，在勞動部職安署舉辦的「優良工程金安獎」榮獲2項大獎，也是本屆唯二入選的社宅案件。

國家住宅及都市更新中心透過新聞稿指出，勞動部職業安全衛生署昨天舉行2025年第19屆優良工程金安獎頒獎典禮，新北市土城區「頂福安居」社宅獲頒民間工程類優等獎，嘉義市西區「博愛安居」社宅獲頒民間工程類佳作獎。

住都中心表示，「頂福安居」是國家住都中心在新北市興辦量體最大的社會住宅，共規劃5幢、8棟建築，地上13、14層、地下3層，共1294戶居住單元，預計2027年下半年完工。

住都中心說，「頂福安居」全面導入系統化工法提升營建管理技術，採用鋁模板技術並結合鋼筋標準化作業，不僅提升施工精準度與現場整潔，也有效縮短工期並降低人為錯誤風險。在永續發展方面，利用鋁模板可重複使用特性，實踐節能減碳；工地安全管理則整合物聯網（IoT）與AI影像辨識技術，全天候監控熱危害與低溫預警、遠端照明控制及緊急通報系統。

住都中心說，嘉義市西區的「博愛安居」規劃地上13層、地下3層建築，共206戶居住單元，預計2026年下半年完工。工程團隊自施工階段就全面落實最高職安衛生標準，於管線、設備管理制定嚴謹規範，並在公共空間設置全時監控系統，協助降低工安事故，並確保事故發生時能迅速應變。

住都中心強調，「安居．好室」社會住宅工程全面實施3級品管制度，嚴格把關興建品質及工地安全。未來也將持續推動「營造四化」，包括「設計標準化」、「構件預鑄化」、「施工機械化」及「人員專業化」，全面提升工地管理效能，打造安全、效率與品質兼具的社宅工程。

