經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
華友聯與三井不動產3度攜手，全新住宅建案動土，強調高標施工品質。華友聯提供
華友聯（1436）27日於前鎮區經貿段舉行全新住宅建案動土典禮，全案為華友聯與台灣三井不動產第三度合作，以高標準施工品質與細膩設計理念，共同打造亞洲新灣區的住宅新地標。

華友聯指出，基地位於前鎮區經貿段，緊鄰一心一路與和平三路口，步行即可抵達高雄輕軌「籬仔內站」，具備絕佳交通與生活機能。基地面積約2,362坪，規劃地上 24層、地下3層，各戶約25-53坪，總銷售坪數約1.7萬坪、共378戶，屬區域內少 見的大棟距精品住宅案。

亞洲新灣區已成為高雄最具國際視野的城市新核心，除了高雄展覽館、港埠旅運中心、流行音樂中心、市立圖書館總館外，未來還有大型投資案如特貿三公辦都更案共三塊開發基地，吸引興富發（2542）、國揚（2505）、國城參與，捷運Y15站聯開案則有鴻海（2317）預計投資亞灣旗艦總部，吸引國際企業總部與高端商務活動進駐，形成南台灣最具成長潛力的生活與商業聚落。

此外，金管會宣布推動「亞洲資產管理中心」首個試辦專區同樣位於亞灣區，期待將台灣打造媲美香港和新加坡的世界金融中心，高雄專區主要鎖定的是高資產客戶，這些客戶需符合扣除不動產淨額後，個人身家達到1億元門檻規定，富豪新邊境的發生，將會為高雄創造出大量高薪的工作機會，也間接帶動亞灣房市需求，後市看俏。

華友聯指出，這是與台灣三井不動產的第三次合作，雙方在過去兩次合作中建立了默契與高度信任，雙方以嚴謹的施工管理與對居住品質的極致追求，引進日本住宅中重視細節與安全性的設計思維，華友聯憑藉多年深耕南台灣市場的開發經驗與在地施工管理能力，重視售後服務及客戶經營，自創 APP、HITO 共學館、歲末補漆、家族活動等，將「永續建築 美好生活」的核心價值長期借由建築物及活動落實，深受已購客信賴及推薦。

