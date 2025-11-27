快訊

台南再一處社宅啟動！宜居仁和170戶 公辦都更省公帑9.15億

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
仁德區「宜居仁和社會住宅」預計提供170戶以上社宅單元。圖／台南市都發局提供
台南市仁德區二空新村B區的「宜居仁和社會住宅」今天舉行動土典禮，為二空新村地區第二期社宅工程，是南市第5案動土的公辦都更案，全案透過都市更新節省公帑約9.15億元，基地鄰近學校、公園及停車場等公設用地，生活機能完善，未來將提供170戶社會住宅並設置托嬰中心等社福設施。

市長黃偉哲表示，台南市的公辦都市更新以「公益多贏導向」為核心精神，透過都更制度設計與土地活化，不僅帶動城市空間重整與建設能量，更能讓市府無償取得社會住宅與公共設施，減輕財政負擔，擴大市民受益。

黃偉哲說，這項政策是他任內的重要政見之一，從無到有，台南攜手中央在短短數年間已推升社宅規畫戶數突破逾1.2萬戶，展現市府落實居住正義的行動力。今年，公辦都更「宜居仁和」與「宜居仁愛」社會住宅已陸續交屋入住，年底南市首座自建「宜居小東」社宅也即將招租。

都市發展局林榮川局長指出，「宜居仁和」基地鄰近二空新村與巴克禮紀念公園，銜接南台南站副都心生活圈，發展定位為兼具綠地系統、人本環境、文化綠廊與低碳社區的綜合型宜居社區。本案基地面積約3041平方公尺，規畫地上14層、地下2層建築，共設計托嬰中心1處、社會住宅170戶，含一至二房型與無障礙房型，預計2029年完工。

整體規畫融入二空眷村文化脈絡，導入藝文與文創元素，串聯周邊開放空間與綠帶，形塑具歷史溫度與現代舒適感的人文住居環境。建築設計採低建蔽率、立體綠化與屋頂花園，並結合節能遮陽飾板及環保建材，以達綠建築銅級以上標準，打造健康低碳的永續社區。

市府強調，公辦都更不僅重塑城市景觀，更以「居住正義」為核心，透過實施者無償回饋社宅、共同投入公共建設與社福資源，實現「政府帶頭、社會共榮」的城市更新新典範。

位在台南仁德區二空新村B區的「宜居仁和社會住宅」今天動土。圖／台南市都發局提供
公辦都更 社會住宅 都市更新 社宅

