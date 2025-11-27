基地面積達14公頃…全台最大捷運開發案今簽約 估引1.4萬居住人口
全台規模最大捷運開發案「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，今天在新北市長侯友宜見證下，與宏匯公司、愛山林和甲山林共同組成環宇上城完成簽約。新北市長侯友宜表示，全案將引入1.1萬人口以創造1.2萬就業機會，預計興建5100戶的住宅、2萬坪商場，成新北市大眾運輸導向發展(TOD)建設標竿。
新北捷運局長李政安表示，十四張站為新北環狀線及安坑輕軌交會站，本案基地面積達14公頃，規畫興建25萬坪樓地板，開發規模全台最大捷運開發案，投資人依市府所訂開發規畫，打造一座立體微型城市，設計8棟最高51層樓開發大樓。
其中2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5100戶住宅，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，並增設2處匝道分別往返民權路央北地區及利用環河快速道路匝道便捷到達台北市。
新北市長侯友宜表示，新北市推動捷運建設，從路線規畫、都市計畫變更、用地取得、設計興建到通車營運，尚需選定場站辦理捷運開發，除透過開發效益，挹注捷運建設自償性經費之外，更作為本市推動各捷運站大眾運輸導向的領頭羊。
侯友宜說，本開發案機廠共構興建具特殊專業性，為考量地主權益及通車時程，必須先行興建機廠，同時於都市計畫訂定30%樓地板需作商業使用，留設人工平台、開發大樓續接柱頭、民權路匝道，及事先規畫將由投資人新設溪園路匝道、12m寬人行及自行車廊道連通河濱公園及串聯北側公園綠化平台，以引導後續開發。
侯友宜說，新北環狀線原委託台北市政府興建開發，2021年移回新北市辦理，本開發案2022年第1次公告徵求投資人，受疫情、營建物價上漲、缺工、缺料等大環境因素流標，經調整招標策略及條件後，2024年底再次公告，今年順利由宏匯及甲山林2大集團獲得投資權。
新北捷運局說，新北環狀線計有10處捷運開發案，目前已有5處招商成功，其餘5處再接再厲，預估新北環狀線全部捷運開發可引入1100億以上投資金額，引入1.4萬居住人口、創造2.2萬工作機會，將串聯基北北桃軌道共榮圈就業及居住人口，成功帶動捷運運量成長及區域發展，建構安居樂業的新北捷運生活圈。
