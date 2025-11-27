晶華看營運回升 跨年住房近滿房、外燴接單成長三成

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶華（2707）進入年底至農曆春節旅遊旺季，旗下礁溪及北投晶泉丰旅11月至明年2月住房率已上看八成，台南晶英也受奇美博物館埃及文物大展帶動，住房專案聯賣門票成銷售冠軍。台北晶華則積極搶攻聖誕及跨年商機，已與台北市政府跨年煙火活動結合，12月31日訂房近100%，平均房價可望突破新台幣1萬元。

晶華指出，今年受到景氣不確定性影響，消費支出一度轉為保守，但政府普發1萬元政策已啟動，預估約兩至三成金額將挹注餐旅市場，下半年又逢連假增多，連假期間住房率維持九成以上。餐飲方面，台北晶華積極經營尾牙外燴，鎖定科技及金融業高桌價客群，目前承接桌數突破6,000桌，至明年春節營收年成長逾三成，可望推升集團整體業績。

展望2026年，雖台灣無新增據點，晶華預期仍將拚雙位數營運成長，主力將來自逐漸復甦的太魯閣晶英酒店。台北晶華方面，今年以來平均房價逾6,000元，年增約5%至8%，明年亦以中高個位數成長為目標。旅客結構方面，日客雖仍低於疫情前水準，但美國與加拿大客源增加，特別是商務出差需求明顯回溫，拉升房價與平均收益。

集團海外布局持續推進，捷絲旅今年7月簽下大阪第二間據點，預計2029年開幕。目前開發中新據點共5家、客房約430間，包含林口晶英薈旅與捷絲旅林口館預計2027年開幕，宜蘭頭城晶泉丰旅及捷絲旅墾丁白沙灣館規劃於2028年登場，日本捷絲旅大阪心齋橋二館則將在2029年營運。

轉投資麗晶（Regent）品牌現有11個據點營運中，另有五個開發中據點正積極推進，預計將陸續開出京都麗晶、吉隆坡麗晶、沙烏地阿拉伯麗晶、三亞麗晶、利雅德麗晶，持續擴大國際版圖。

