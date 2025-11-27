快訊

雙響炮！高雄關接連緝獲轉口櫃匿藏洋酒合逾3千箱

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
高雄關27日宣布，11月19日在高雄港第S3號碼頭查獲2只走私洋酒轉口櫃，數量共3,328箱（3萬9,935瓶），市價逾新臺幣2,600萬元。照片／海關提供
高雄關27日宣布，11月19日在高雄港第S3號碼頭查獲2只走私洋酒轉口櫃，數量共3,328箱（3萬9,935瓶），市價逾新臺幣2,600萬元。照片／海關提供

高雄關27日宣布，11月19日在高雄港第S3號碼頭查獲2只走私洋酒轉口櫃，數量共3,328箱（3萬9,935瓶），市價逾新臺幣2,600萬元。

高雄關進一步說明，查緝關員於風險分析時發現卸存於S3碼頭2只欲轉口運往香港之40呎貨櫃甚為可疑，遂鎖定開櫃檢視，結果發現櫃門前兩排處以塑膠粒等貨物掩飾，其後皆為未申報的約翰走路威士忌及野格利口酒，經核與艙單及運送契約所載貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，已依法查扣。

高雄關呼籲，海關職司邊境管制與查緝走私，為遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，並確保國家稅課及國人身體健康，將持續落實並精進查緝措施，以防堵菸酒走私進入國境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

走私 碼頭 海關

相關新聞

三接沉箱混凝土硬度不足？台灣中油澄清：均符合公共工程委員會規範

針對媒體報導質疑三接沉箱工程混凝土運送時間過久致硬度不足一事，台灣中油公司嚴正澄清，三接沉箱工程均依公共工程委員會規範施...

瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝光

大陸市占率第一的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」，傳出將在12月來台插旗，由剛完成登記的總代理公司「順昱控股」以品牌代理的方式引...

基地面積達14公頃…全台最大捷運開發案今簽約 估引1.4萬居住人口

全台規模最大捷運開發案「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，今天在新北市長侯友宜見證下，與宏匯公司、愛山林和甲山林共...

985億元！全台最大捷運開發案簽約 十四張機廠將打造複合城市

全台最大，民間投資金額約985億元的捷運開發案，27日簽約，此一開發案開發規模超過25萬坪，透過TOD模式，以軌道建設為...

新北當台北賣 每坪單價百萬建案愈出愈多

新北市在2023年於板橋區出現單價三位數新案後，後續逐步見到百萬宅生力軍，住展雜誌彙整近兩年公開新案並有交易攀上單坪百萬...

