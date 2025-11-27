聽新聞
0:00 / 0:00
雙響炮！高雄關接連緝獲轉口櫃匿藏洋酒合逾3千箱
高雄關27日宣布，11月19日在高雄港第S3號碼頭查獲2只走私洋酒轉口櫃，數量共3,328箱（3萬9,935瓶），市價逾新臺幣2,600萬元。
高雄關進一步說明，查緝關員於風險分析時發現卸存於S3碼頭2只欲轉口運往香港之40呎貨櫃甚為可疑，遂鎖定開櫃檢視，結果發現櫃門前兩排處以塑膠粒等貨物掩飾，其後皆為未申報的約翰走路威士忌及野格利口酒，經核與艙單及運送契約所載貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，已依法查扣。
高雄關呼籲，海關職司邊境管制與查緝走私，為遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，並確保國家稅課及國人身體健康，將持續落實並精進查緝措施，以防堵菸酒走私進入國境。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言