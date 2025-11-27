快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

愛山林董座祝文宇：明年房市會更慘 中南部有些區預售價已跌到3年前

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

房市買氣低迷逾一年，建商老董不樂觀看待後況。愛山林董事長祝文宇27日表示，明年房市還會更慘，尤其是供過於求的區域，甚至預售價格已經回到3年前。

祝文宇今日出席全台最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠」簽約儀式，被問到2026年房市發展，他直言「房市一切都還是看供需！」

祝文宇表示，雙北市長期擁有強勁的剛性需求，且新案供給少，因此可穩健發展，中南部供過於求的區域會很慘，事實上，現在中南部有些區域預售價都已經下跌到3年前。

祝文宇表示，供過於求的區域，會讓過去買預售屋的人連平轉都有困難，這也導致形成價格壓力，那這個現象持續下去，會不會造成虧錢賣，確實是有可能發生的。

祝文宇表示，目前房市最穩健的就是雙北市，預期價格仍會上漲，主要是因為營建業除了缺工、料漲外，現在最嚴重的就是土方問題，土方已經漲了五、六倍，在成本上升的情況下，加上剛性需求強烈，雙北市房價要下跌很難。

那房市低迷還能買房嗎，祝文宇認為，自己在房地產超過40年，從10％多的利率看到現在，利率不但沒有往上還往下，房市會蓬勃發展一部分與利率有關，那現在利率低、通膨高，而買預售屋要3到5年後才會交屋，是一個很好的槓桿，只要選對區域，擁有資產就是很划算的事。

