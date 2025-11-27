快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

ESG 雙重肯定！麗明營造榮獲金安獎與台灣企業永續獎

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
麗明營造榮獲極具永續權威的「台灣企業永續獎」。業者提供
麗明營造榮獲極具永續權威的「台灣企業永續獎」。業者提供

ESG雙重肯定！麗明營造同時榮獲工安最高榮譽「金安獎」與極具永續權威的「台灣企業永續獎」。麗明營造董事長吳春山表示，此次榮獲雙獎殊榮，是公司在安全治理、永續經營與社會責任上的重要里程碑，未來將持續攜手客戶、合作夥伴與社會各界，打造更安全、友善與永續的城市環境。

在業主台中榮民總醫院指導下，麗明營造與大將作聯合建築師事務所、賴銘昌建築師事務所合作的「台中榮總質子治療中心新建工程」，榮獲勞動部第19屆公共工程金安獎佳作。

這項榮譽肯定麗明在工程安全、制度化管理與跨團隊協作上的整體實力，也為台灣高階醫療建設立下重要里程碑。

吳春山指出，麗明以「全員工安、全員品質」為核心，從政策、組織、制度、稽核到科技工具五大層面導入全面性的安全治理，包括施工風險評估、高風險作業標準、每日安全巡檢、教育訓練、IoT與AI監控、人流控管及BIM工具等，確保各項施工流程皆達到一貫高標準。

代表出席受獎的總經理劉叔綱表示，金安獎是對業主、設計監造與施工團隊共同落實安全治理的肯定。安全始終是麗明所有管理與決策的核心，將以制度為本、科技為輔，讓安全文化真正成為每位工程人的日常。

吳春山強調，安全文化是永續的基礎，麗明將持續深化安全意識，為所有夥伴打造更安心的職場。

值得一提的是，面對缺工挑戰，本案仍維持進度超前，更彰顯麗明在工程管理與協作溝通上的專業能力。

麗明營造於第18屆「台灣企業永續獎(TCSA)」再創佳績，以非公開發行公司之姿連續三年獲獎，今年同時榮獲「永續績優企業獎」與「永續報告書銀級」，展現企業在環境、社會與治理三面向的長期深化與穩健成果。

代表出席受獎的執行副總陳水添表示，這次獲獎是對麗明全體員工長期努力的肯定。對麗明來說，永續就是用營造專業回饋社會需求，從弱勢關懷、人才培育到環境保護，相信真正的永續，是讓這片土地上的每個人都能共好。

吳春山說。麗明自2019年起自願發布永續報告書，並在弱勢支持、人才培育、公益投入、公司治理、供應鏈管理、環境行動及工地安全等面向持續深化，逐步打造負責任且具影響力的產業生態系。

他強調，營造業不只是蓋房子，更是打造永續城市的關鍵推手。麗明期望透過踏實的工程品質與長期社會投入，讓居民生活更安心。

麗明營造承攬台中榮總質子治療中心新建工程，榮獲工安最高榮譽「金安獎」。業者提供
麗明營造承攬台中榮總質子治療中心新建工程，榮獲工安最高榮譽「金安獎」。業者提供

工安 文化 台中榮總

延伸閱讀

大廈維修搭棚釀災？香港大火警方赴工程公司查封文件 蒙頭再帶走1人

元大金獲 TCSA 台灣企業永續獎11項大獎肯定

中鼎集團三家公司獲永續典範企業大獎

應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

相關新聞

三接沉箱混凝土硬度不足？台灣中油澄清：均符合公共工程委員會規範

針對媒體報導質疑三接沉箱工程混凝土運送時間過久致硬度不足一事，台灣中油公司嚴正澄清，三接沉箱工程均依公共工程委員會規範施...

瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝光

大陸市占率第一的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」，傳出將在12月來台插旗，由剛完成登記的總代理公司「順昱控股」以品牌代理的方式引...

基地面積達14公頃…全台最大捷運開發案今簽約 估引1.4萬居住人口

全台規模最大捷運開發案「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」，今天在新北市長侯友宜見證下，與宏匯公司、愛山林和甲山林共...

985億元！全台最大捷運開發案簽約 十四張機廠將打造複合城市

全台最大，民間投資金額約985億元的捷運開發案，27日簽約，此一開發案開發規模超過25萬坪，透過TOD模式，以軌道建設為...

新北當台北賣 每坪單價百萬建案愈出愈多

新北市在2023年於板橋區出現單價三位數新案後，後續逐步見到百萬宅生力軍，住展雜誌彙整近兩年公開新案並有交易攀上單坪百萬...

雙響炮！高雄關接連緝獲轉口櫃匿藏洋酒合逾3千箱

高雄關27日宣布，11月19日在高雄港第S3號碼頭查獲2只走私洋酒轉口櫃，數量共3,328箱（3萬9,935瓶），市價逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。