ESG 雙重肯定！麗明營造榮獲金安獎與台灣企業永續獎

ESG雙重肯定！麗明營造同時榮獲工安最高榮譽「金安獎」與極具永續權威的「台灣企業永續獎」。麗明營造董事長吳春山表示，此次榮獲雙獎殊榮，是公司在安全治理、永續經營與社會責任上的重要里程碑，未來將持續攜手客戶、合作夥伴與社會各界，打造更安全、友善與永續的城市環境。

在業主台中榮民總醫院指導下，麗明營造與大將作聯合建築師事務所、賴銘昌建築師事務所合作的「台中榮總質子治療中心新建工程」，榮獲勞動部第19屆公共工程金安獎佳作。

這項榮譽肯定麗明在工程安全、制度化管理與跨團隊協作上的整體實力，也為台灣高階醫療建設立下重要里程碑。

吳春山指出，麗明以「全員工安、全員品質」為核心，從政策、組織、制度、稽核到科技工具五大層面導入全面性的安全治理，包括施工風險評估、高風險作業標準、每日安全巡檢、教育訓練、IoT與AI監控、人流控管及BIM工具等，確保各項施工流程皆達到一貫高標準。

代表出席受獎的總經理劉叔綱表示，金安獎是對業主、設計監造與施工團隊共同落實安全治理的肯定。安全始終是麗明所有管理與決策的核心，將以制度為本、科技為輔，讓安全文化真正成為每位工程人的日常。

吳春山強調，安全文化是永續的基礎，麗明將持續深化安全意識，為所有夥伴打造更安心的職場。

值得一提的是，面對缺工挑戰，本案仍維持進度超前，更彰顯麗明在工程管理與協作溝通上的專業能力。

麗明營造於第18屆「台灣企業永續獎(TCSA)」再創佳績，以非公開發行公司之姿連續三年獲獎，今年同時榮獲「永續績優企業獎」與「永續報告書銀級」，展現企業在環境、社會與治理三面向的長期深化與穩健成果。

代表出席受獎的執行副總陳水添表示，這次獲獎是對麗明全體員工長期努力的肯定。對麗明來說，永續就是用營造專業回饋社會需求，從弱勢關懷、人才培育到環境保護，相信真正的永續，是讓這片土地上的每個人都能共好。

吳春山說。麗明自2019年起自願發布永續報告書，並在弱勢支持、人才培育、公益投入、公司治理、供應鏈管理、環境行動及工地安全等面向持續深化，逐步打造負責任且具影響力的產業生態系。