和泰大金勇奪台灣企業永續獎3大獎 會長蘇一仲獲「永續傑出人物」引領空調業轉型
和泰大金長年深耕企業永續ESG領域，從節能科技、透明治理到健康職場建設皆展現前瞻布局。今年再度在「2025台灣企業永續獎（TCSA）」脫穎而出，一舉奪下「永續報告書獎」、「職場福祉領袖獎」及個人最高榮譽「永續傑出人物獎」3大獎項。評審團指出，和泰大金在減碳行動、健康福祉與治理透明上的長期投入，已使其成為帶動台灣空調產業邁向低碳與健康轉型的重要推手。
本屆獲頒「永續傑出人物獎」的和泰大金會長蘇一仲，自2005年即以前瞻視野將「環境永續、社會共融、誠信治理」植入企業核心，遠在ESG概念尚未普及前，便率先展開永續規範的制度化。他帶領公司全面推動變頻空調普及，引入更環保的R32新冷媒，推動產業從能效到冷媒規格全面升級。多年累積下來的減碳效益相當於種下超過2億棵樹，成功帶動產業鏈共同轉型，奠定企業在冷凍空調領域的永續領航地位。蘇一仲強調，「永續是一條長期必走的道路，不只是企業責任，更是對下一代的承諾。」
在治理面向，和泰大金今年以高度透明、內容完備且架構清晰的永續揭露，獲得「永續報告書獎」肯定。該報告完整連結TCFD、SASB、SDGs等國際架構，說明2050淨零路徑與年度減碳策略，同時揭露供應鏈管理、氣候風險評估、能源效率提升成果等資訊。內容亦包含ISO 14064-1:2018第三方查證結果，展現企業在治理成熟度、減碳行動與資訊透明度上的國際水準。
在員工照護與人本治理方面，和泰大金同時拿下「職場福祉領袖獎」，再次展現其在健康職場經營上的深厚能量。和泰早在2011年即優於法規設立健康促進單位「美生中心」，提供健康風險評估、醫療諮詢、心理輔導與跨地點健康服務，並搭配高額健檢補助、健康事件管理、主動預防制度，打造全面性的健康照護機制。企業更是全台唯一擁有2棟皆取得WELL健康建築鉑金級認證的公司，從空氣品質、水質管理、照明條件、聲環境到心理舒適全面提升，營造安全、有韌性且具幸福感的工作環境。多年成果相當具體，包括人均病假維持低點、肌肉骨骼不適逐年下降、員工留任率表現持續高於產業平均。
除內部深化永續體質，和泰大金近年亦積極建構跨組織永續生態鏈，與經銷商夥伴、產學機構及公益團體合作推動多元計畫，包含空調節能教育、技職人才培育、弱勢支持方案，以及文化影像教育與環境守護等行動，落實企業以「利他共好」擴散正向影響力的理念。
展望未來，蘇一仲表示，和泰大金將持續以永續精神為核心，深化綠色供應鏈、發展低碳科技、強化人才韌性與職場福祉，並持續以國際規範提升治理品質。他強調，永續並非短期風潮，而是企業生命力的重要來源，和泰將以穩健務實的腳步，打造更健康、更節能、具幸福感的生活與工作環境，為台灣永續轉型持續注入動能。
