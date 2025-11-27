新店大利多！全台最大捷運開發案「十四張站」簽約
全台最大捷運開發案「環狀線十四張站暨南機廠」27日舉行簽約儀式，該案總投資額約985億元，由宏匯集團、愛山林合作拿下，並組成環宇上城公司，規劃興建商辦、住宅、商場等複合型建築，未來總銷達2,000億元以上。
新北捷運局長李政安與環宇上城董事長許崑泰，今日在新北市長侯友宜的見證下，順利完成簽約，該案開發發規模超過25萬坪，透過TOD模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，創造運輸、居住、商業三贏局面。
環宇上城由宏匯集團、愛山林合資組成，其中宏匯集團占比33％、愛山林67％，許崑泰表示，雙方合作愉快又能發揮綜效，主要宏匯擅長商用不動產開發，愛山林是住宅開發及銷售專家，加起來就能發揮最好的結果，未來將秉持「好品質、好房子、好誠信」三好原則興建本案。
近年愛山林積極攻向公辦都更、捷運聯開案，並與宏匯集團強強聯手，愛山林董事長祝文宇表示，除了十四張捷運開發案外，還有「中正紀念堂聯開案」、「南港台電CR1公辦都更案」案，合作案已達3案，由於雙北幾乎已經沒有素地，未來也會積極評估相關標案，亦會與宏匯持續維持合作模式。
「十四張站暨南機廠捷運開發案」基地約14.3公頃，與捷運車站及機廠進行立體共構設計，在都市計畫規定需設置至少30%商業樓地板面積，為引導並強化商業發展機能，基地面積規劃分成2區，都可直接與捷運十四張站出入口連通，具有出站就到家、到站就辦公的便利性。
環宇上城特別邀請工業技術研究院及美國UL Solutions國際安全認證機構共同合作，將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，開啟新北邁向國際智慧城市首都的嶄新篇章。
許崑泰表示，該開發基地享有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道，交通條件十分便捷。
另基地緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與甫動工的十四張B單元區段徵收區，透過整體開發塑造優質的生活環境，預計將成為新北市溪南新都心，也為新店區打造全新的城市風貌。
