代銷龍頭祝文宇吐真言：房價回到二、三年前、「不講好會挨罵」
甲山林集團董事長祝文宇27日表示，房市買氣低迷，目前房價已回到二、三年前，不過，在有需求的地方，由於土地價格仍高，造價也不斷提高，因此預期房價仍會走揚。
甲山林建設和宏匯公司合組環宇上城，取得全台最大捷運開發案，十四張機廠聯開案。個案今天簽約，祝文宇到場接受訪問時作上述表示。
祝文宇表示，在政策壓抑下，房市買氣確實不好，在一些供過於求的地區，市場觀望濃厚，不少人先前購買預售屋，現在發現不好賺，不僅平轉，甚至也虧一點也願意，目前價格大概回到二三年前的水準。
他表示，需求大的地方，由於房子造價仍在上漲，尤其是土方，在高雄出事之後，各地土方價格漲了五六倍，讓建築造價又上升不少，以十四張開發案來說，他估計一坪造價就要30萬元。
在此情況下，現在雙北，除了淡水還有四字頭，其他一坪50萬元已是地板價。
祝文宇表示，他早在今年年初就已看出房市進入觀望期，因此年初就作了一個決定，就是讓利，土地成本沒有那麼高的基地，就讓利賣給消費者，也得到很好效果。
不少業者說目前房市已到谷底，明年會好轉，祝文宇直言，明年市場好壞，仍要看各地供需情況，有需求的地方，買氣會回升，但供過於求，就不好說，他直言「現在大家都講好，我只好也講好，不然會挨罵」。
