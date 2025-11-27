聽新聞
0:00 / 0:00
台中首座捷運宅「文華高中站」最後3戶標售 投標至12月26日
台中市首座捷運宅「文華高中站」（G8站）第三批最後3戶啟動公開標售，今起開放投標至12月26日止。該案位於七期與水湳兩大重點區域交界，交通便捷、生活機能完善且學區優勢鮮明，前兩批共23戶均在公開標售後全數脫標，市場反應熱烈。
台中市捷運工程局指出，此次釋出的3戶面積介於30坪至50坪之間，都配有坡道平面車位，預計將延續先前標售的高關注度，歡迎有興趣的民眾積極投標；本次「文華高中站」捷運宅標售並未委託任何不動產仲介業者，若有疑慮歡迎直接向捷工局查詢，以保障權益。
捷工局長蘇瑞文表示，「文華高中站」捷運宅是首個台中市捷運場站土地開發案，也是綠線首項導入大眾運輸導向開發（TOD）模式的代表性計畫，透過公私協力方式，成功將場站周邊打造為具高價值的生活空間。
蘇瑞文指出，建案緊鄰七期成熟機能區及水湳經貿園區，區內重要公共設施包含中央公園、台中綠美圖、國際會展中心、流行影音中心、水湳轉運中心等等，受惠於捷運綠線縮短通勤通學時間，深受購屋族青睞。
捷工局進一步說明，捷運宅大樓為地上28層、地下6層，設置社區圖書館、室內泳池、健身房、視聽室等多元公共設施，提供完善且具保值的居住環境，在周邊房市中具明顯競爭力；有意參與標售的民眾，可於公告期間內自行前往台中市政府捷運工程局官網下載標單及相關文件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言