台灣航空業永續力大爆發 全力衝刺2050淨零碳排

在全球淨零轉型浪潮下，台灣航空與機場產業積極以行動回應永續趨勢。在26日舉行的「2025 TCSA 台灣企業永續獎」與「全球企業永續獎 GCSA」頒獎典禮中，桃園國際機場公司、中華航空與長榮航空表現亮眼，合計囊括多項大獎，展現從公司治理、環境減碳到社會參與的全方位成果。

桃園機場公司今年再度奪下「永續報告白金級」與「台灣百大永續典範企業」兩項大獎，已連續六年獲獎。機場公司表示，永續治理已是推動轉型的核心，並以 ESG 與聯合國 SDGs 為框架，持續打造低碳機場生態。桃園機場已取得 ACI 機場碳認證第四級，並協助油商通過國際航空燃油永續與碳認證（ISCC），成為 SA F 合格輸儲基地；同時推動橋氣橋電系統、再生水回收與節能設備汰換，並成立永續專責部門，透過「機場夥伴永續行動競賽」鼓勵園區各單位提出減碳創意，深化永續文化。

在社會面向，機場公司推動志工服務、性別平權、健康職場等計畫，並透過「桃點子提案競賽」促進內部跨部門創新。航廈以「台灣之窗」展區與公共藝術展示台灣文化，強化國際旅客第一線的文化體驗。在治理面則建置「數位資訊整合平台（ADIP）」提升旅客流量與航班預測能力，並與機場大聯盟夥伴進行災害演練，打造更精準、更安全的營運系統。

中華航空則在 2025 年全球暨台灣企業永續獎中再度脫穎而出，一舉奪下五項大獎，包括「台灣十大永續典範企業獎（服務業）」、「服務業年度最佳報告書」四連霸，以及氣候領袖獎、社會共融領袖獎與永續報告書銀獎，再度站穩航空永續領航者的地位。華航強調，正以空地聯合減碳全力推動 2050 淨零航向，今年將實現採購 0.5% SAF 目標，並全面導入 TCFD 與 TNFD 風險管理框架；同時汰換新世代節能機隊，參與國際碳抵換機制（CORSIA），強化永續治理透明度。

華航亦持續深化社會公益，今年捐款千萬元賑濟丹娜絲颱風災民、多次執行國際救援物資運送，並舉辦 19 場公益活動。其永續績效獲國際高度肯定，連續八年入選 DJSI、十度入選富時永續指數、三度獲 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，並在 S&P Global 永續年鑑中名列全球航空業前 5%。

長榮航空今年同樣收穫豐碩，在 GCSA 與 TCSA 中共獲七項大獎，涵蓋永續綜合績效、永續報告白金獎與永續供應鏈、社會共融、氣候行動與創新成長等領域。長榮航空指出，今年取得 IATA「永續採購」認證，成為全球唯二、亞洲第一家獲此肯定的航空公司，象徵永續理念全面融入採購流程與價值鏈。

長榮航空亦積極推動 TNFD，與新生永續顧問合作協助屏東有機果園轉型，以低碳農法減少排放、增加土壤碳匯，並將契作檸檬導入機上餐飲，讓旅客在用餐中共同參與零碳農業。長榮強調，企業將持續以「安全、服務、永續」為核心，從環境行動到社會公益全面提升永續競爭力。

展望未來，三大航空與機場業者均表示，將持續深化永續治理並加速減碳腳步，以行動帶動台灣航空產業在國際淨零競賽中取得更具影響力的位置。