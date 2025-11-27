快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

五福旅遊獎勵50名績優業務赴歐洲考察 全額補助+有薪假

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
五福旅遊11月績優業務義大利獎勵旅遊團，前往米蘭的斯福爾扎城堡（Sforza Castle）參觀。五福/提供
五福旅遊11月績優業務義大利獎勵旅遊團，前往米蘭的斯福爾扎城堡（Sforza Castle）參觀。五福/提供

五福旅遊（2745）為肯定年度表現優異的業務，並深化歐洲線領域專業養成， 11月起陸續安排兩梯次員工獎勵旅遊行程，依營運績效提供50名績優同仁前往歐洲義大利，以及德國、捷克、奧地利經典路線。此次獎勵措施除最高提供「團費全額補助」外，每位入選同仁並享有5天有薪榮譽假，期望讓同仁在充電與成長間取得平衡。

兩梯次考察團分別於11月24日及12月7日啟程前往義大利、德捷奧，均由熟悉歐洲線的主管隨團帶領，透過專業分享與現地講解，進一步提升同仁對產品線的掌握度，強化未來銷售時的服務品質與市場競爭力。

五福旅遊長程線營收在2025年相較去年大幅成長，其中，義大利、德捷奧行程皆為熱銷產品，本次義大利獎勵旅遊團搭乘長榮航空直飛米蘭，探訪威尼斯、佛羅倫斯、梵諦岡，此外也特別安排五漁村火車巡禮，欣賞依山傍海的地中海風光。德捷奧獎勵旅遊團搭乘長榮航空直飛慕尼黑，行程包含洛維瓦利、布拉格、庫倫洛夫的歷史文化之美，並前往國王湖、哈斯塔特飽覽湖光美景，行程內容充實豐富。

五福旅遊發言人錢緯銘表示，公司持續投入人才培育，並透過優化薪酬與福利制度打造穩定且具發展性的工作環境。五福人力在疫後快速成長，目前員工數已突破 550 人，並持續積極招募中，業務職缺提供保障底薪與高額不封頂業績獎金。

錢緯銘進一步指出，業務同仁在第一線面對旅客、企業客戶與旅遊同業，專業力與服務品質是五福在市場中維持領先地位的關鍵。藉由此次歐洲獎勵旅遊，期望能讓同仁在深度體驗旅遊產品的同時開拓視野，並將所學反饋於工作，為旅客提供更貼心、更具價值的旅遊建議。

此外，五福旅遊自 2023 年獲選 1111 人力銀行「幸福企業」後，2025 年再度奪下同項獎項肯定，反映企業在員工照顧與永續經營上的持續努力。

義大利 長榮航空

延伸閱讀

家樂福「義大利週」登場 義式食材、甜點一站買齊 哈利波特巧克力吸睛

桌球／世青賽鄭旻修拿2點 台灣U15男團奪改制後首金

義大利定「殺害女性」為刑事犯罪 最重可判終身

查中國貨非法流入市場 義大利警方突擊亞馬遜2據點

相關新聞

瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝光

大陸市占率第一的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」，傳出將在12月來台插旗，由剛完成登記的總代理公司「順昱控股」以品牌代理的方式引...

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

三接沉箱混凝土硬度不足？台灣中油澄清：均符合公共工程委員會規範

針對媒體報導質疑三接沉箱工程混凝土運送時間過久致硬度不足一事，台灣中油公司嚴正澄清，三接沉箱工程均依公共工程委員會規範施...

環狀線十四張站捷運開發案 投資規模上看千億元

國內最大，民間投資金額約985億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」捷運開發案27日在新北市長侯友宜的見證下，由新北...

985億元！全台最大捷運開發案簽約 十四張機廠將打造複合城市

全台最大，民間投資金額約985億元的捷運開發案，27日簽約，此一開發案開發規模超過25萬坪，透過TOD模式，以軌道建設為...

新北房市朝百萬宅靠攏 板橋、中和預售價攀高

新北市在2023年於板橋區出現單價三位數新案後，後續逐步見到百萬宅生力軍，住展雜誌彙整今年公開新案並有交易攀上單坪百萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。