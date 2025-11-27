五福旅遊獎勵50名績優業務赴歐洲考察 全額補助+有薪假

五福旅遊（2745）為肯定年度表現優異的業務，並深化歐洲線領域專業養成， 11月起陸續安排兩梯次員工獎勵旅遊行程，依營運績效提供50名績優同仁前往歐洲義大利，以及德國、捷克、奧地利經典路線。此次獎勵措施除最高提供「團費全額補助」外，每位入選同仁並享有5天有薪榮譽假，期望讓同仁在充電與成長間取得平衡。

兩梯次考察團分別於11月24日及12月7日啟程前往義大利、德捷奧，均由熟悉歐洲線的主管隨團帶領，透過專業分享與現地講解，進一步提升同仁對產品線的掌握度，強化未來銷售時的服務品質與市場競爭力。

五福旅遊長程線營收在2025年相較去年大幅成長，其中，義大利、德捷奧行程皆為熱銷產品，本次義大利獎勵旅遊團搭乘長榮航空直飛米蘭，探訪威尼斯、佛羅倫斯、梵諦岡，此外也特別安排五漁村火車巡禮，欣賞依山傍海的地中海風光。德捷奧獎勵旅遊團搭乘長榮航空直飛慕尼黑，行程包含洛維瓦利、布拉格、庫倫洛夫的歷史文化之美，並前往國王湖、哈斯塔特飽覽湖光美景，行程內容充實豐富。

五福旅遊發言人錢緯銘表示，公司持續投入人才培育，並透過優化薪酬與福利制度打造穩定且具發展性的工作環境。五福人力在疫後快速成長，目前員工數已突破 550 人，並持續積極招募中，業務職缺提供保障底薪與高額不封頂業績獎金。

錢緯銘進一步指出，業務同仁在第一線面對旅客、企業客戶與旅遊同業，專業力與服務品質是五福在市場中維持領先地位的關鍵。藉由此次歐洲獎勵旅遊，期望能讓同仁在深度體驗旅遊產品的同時開拓視野，並將所學反饋於工作，為旅客提供更貼心、更具價值的旅遊建議。

此外，五福旅遊自 2023 年獲選 1111 人力銀行「幸福企業」後，2025 年再度奪下同項獎項肯定，反映企業在員工照顧與永續經營上的持續努力。