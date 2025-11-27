環狀線十四張站捷運開發案 投資規模上看千億元

國內最大，民間投資金額約985億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」捷運開發案27日在新北市長侯友宜的見證下，由新北市捷運局長李政安與環宇上城董事長許崑泰完成簽約。

「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」、這座開發規模超過25萬坪的複合型城市，透過TOD模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，將打造一座立體微型城市。

全案由宏匯公司、愛山林建設及甲山林建設共同組成環宇上城投資與新北市捷運局簽約；「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」規劃蓋八棟建物，包含2萬坪商場、購物中心進駐，三樓以上為5萬坪辦公室、5,100戶住宅，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，創造運輸、居住、商業三贏局面。

「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」基地約14.3公頃，與捷運車站及機廠進行立體共構設計，在都市計畫規定需設置至少30%商業樓地板面積，為引導並強化商業發展機能，基地面積規劃分成兩區，都可直接與捷運十四張站出入口連通，具有出站就到家、到站就辦公的便利性。

環宇上城特別邀請工業技術研究院及美國UL Solutions國際安全認證機構共同合作，將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，開啟新北市邁向國際智慧城市首都的嶄新篇章。

環宇上城董事長許崑泰表示，本開發基地享有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道，交通條件十分便捷。

另外，許崑泰指出，基地緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與甫動工的十四張B單元區段徵收區，透過整體開發塑造優質的生活環境，預計將成為新北市溪南新都心，也為新店區打造全新的城市風貌。