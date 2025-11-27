快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

中鼎集團三家公司獲永續典範企業大獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎集團總裁余俊彥（右）接受台灣永續能源研究基金會董事長簡又新頒獎。圖／中鼎提供
中鼎集團總裁余俊彥（右）接受台灣永續能源研究基金會董事長簡又新頒獎。圖／中鼎提供

2025年台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）成績揭曉，中鼎集團旗下三家上市櫃公司致力ESG，獲15項大獎，其中：集團母公司中鼎連續九年蟬聯「十大永續典範企業」，並連續三年獲全球企業永續獎「最佳案例獎傑出實績」；旗下新鼎、崑鼎獲台灣「百大永續典範企業」肯定。

中鼎集團總裁余俊彥表示，中鼎自許為「地球永續的把關者」，致力以核心本業推動永續發展，多年來攜手業主及供應鏈打造環境與經濟雙贏的「綠色工程」，持續擴大永續工程影響力。集團旗下新鼎，以儀控系統、資通訊整合、智能AI應用、智慧綠建築及能源管理等解決方案，協助業主達成製程優化及產業的創新升級；集團旗下崑鼎，為國內資源循環領導廠商，以「能資源、循環再利用、再生能源、高科與基礎設施機電」四大主軸業務，實踐循環經濟。

中鼎表示該公司以「綠色工程」為核心本業，今年已連奪通霄電廠、大林電廠、洲際LNG接收站等指標大單，更與鴻海攜手推動TEEMA科技園區，將負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地TEEMA園區開發，商機龐大。截至今年10月，集團累計簽約額達1,747億元，在建工程達5,864億元。未來，中鼎承諾將持續以核心本業投入ESG永續發展，善盡企業社會責任，以發揮最大的永續影響力。

中鼎 電廠

延伸閱讀

應對「出海」挑戰 陸企主動管理ESG

台灣企業永續獎／第一金奪七獎項

台灣企業永續獎／富邦金一口氣拿22獎

台灣企業永續獎／中信金 ESG 獲獎連連

相關新聞

瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝光

大陸市占率第一的連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」，傳出將在12月來台插旗，由剛完成登記的總代理公司「順昱控股」以品牌代理的方式引...

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

三接沉箱混凝土硬度不足？台灣中油澄清：均符合公共工程委員會規範

針對媒體報導質疑三接沉箱工程混凝土運送時間過久致硬度不足一事，台灣中油公司嚴正澄清，三接沉箱工程均依公共工程委員會規範施...

環狀線十四張站捷運開發案 投資規模上看千億元

國內最大，民間投資金額約985億元的「環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」捷運開發案27日在新北市長侯友宜的見證下，由新北...

985億元！全台最大捷運開發案簽約 十四張機廠將打造複合城市

全台最大，民間投資金額約985億元的捷運開發案，27日簽約，此一開發案開發規模超過25萬坪，透過TOD模式，以軌道建設為...

新北房市朝百萬宅靠攏 板橋、中和預售價攀高

新北市在2023年於板橋區出現單價三位數新案後，後續逐步見到百萬宅生力軍，住展雜誌彙整今年公開新案並有交易攀上單坪百萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。