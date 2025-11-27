中鼎集團三家公司獲永續典範企業大獎

2025年台灣企業永續獎（TCSA）及全球企業永續獎（GCSA）成績揭曉，中鼎集團旗下三家上市櫃公司致力ESG，獲15項大獎，其中：集團母公司中鼎連續九年蟬聯「十大永續典範企業」，並連續三年獲全球企業永續獎「最佳案例獎傑出實績」；旗下新鼎、崑鼎獲台灣「百大永續典範企業」肯定。

中鼎集團總裁余俊彥表示，中鼎自許為「地球永續的把關者」，致力以核心本業推動永續發展，多年來攜手業主及供應鏈打造環境與經濟雙贏的「綠色工程」，持續擴大永續工程影響力。集團旗下新鼎，以儀控系統、資通訊整合、智能AI應用、智慧綠建築及能源管理等解決方案，協助業主達成製程優化及產業的創新升級；集團旗下崑鼎，為國內資源循環領導廠商，以「能資源、循環再利用、再生能源、高科與基礎設施機電」四大主軸業務，實踐循環經濟。

中鼎表示該公司以「綠色工程」為核心本業，今年已連奪通霄電廠、大林電廠、洲際LNG接收站等指標大單，更與鴻海攜手推動TEEMA科技園區，將負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地TEEMA園區開發，商機龐大。截至今年10月，集團累計簽約額達1,747億元，在建工程達5,864億元。未來，中鼎承諾將持續以核心本業投入ESG永續發展，善盡企業社會責任，以發揮最大的永續影響力。