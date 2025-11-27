985億元！全台最大捷運開發案簽約 十四張機廠將打造複合城市

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
十四張機廠將打造複合城市。記者游智文／攝影
全台最大，民間投資金額約985億元的捷運開發案，27日簽約，此一開發案開發規模超過25萬坪，透過TOD模式，以軌道建設為核心，結合土地開發利用，創造運輸、居住、商業，打造複合型城市。

十四張站暨南機廠捷運開發基地約14.3公頃，與捷運車站及機廠進行立體共構設計，為引導並強化商業發展機能，基地面積規劃分成2區，都可直接與捷運十四張站出入口連通，具有出站就到家、到站就辦公的便利性。

此案由宏匯公司與甲山林建設合組的環宇上城公司取得投資權。

環宇上城表示，此案特別邀請工業技術研究院及美國UL Solutions國際安全認證機構共同合作，將導入AI、5G、物聯網與永續能源技術，打造一座能自我學習、自我升級的智慧城市，並預計取得LEED、WELL、fitwel等國際綠建築認證，開啟新北邁向國際智慧城市首都的嶄新篇章。

環宇上城董事長許崑泰表示，本開發基地享有新北環狀線與安坑輕軌雙捷運轉乘優勢，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配環河快速道路及國道3號安坑交流道，交通條件十分便捷。

另基地緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與甫動工的十四張B單元區段徵收區，透過整體開發塑造優質的生活環境，預計將成為新北市溪南新都心，也為新店區打造全新的城市風貌。

他表示，十四張站暨南機場捷運開發案是新北邁向智慧城市國際舞台的重要里程碑，未來完工後，這座結合AI科技、綠能永續與人文共榮的城市地標，將不僅改寫新店地景，更代表新北在全球城市競逐中脫穎而出，成為台灣向世界展示智慧建築實力的耀眼象徵。

