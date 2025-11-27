新北房市朝百萬宅靠攏 板橋、中和預售價攀高

新北市在2023年於板橋區出現單價三位數新案後，後續逐步見到百萬宅生力軍，住展雜誌彙整今年公開新案並有交易攀上單坪百萬元資訊，縱使面臨房市寒冬，仍有4案創下佳績，為中和區的「漢皇方圓」，與新店區3案「友座明明德」、「寶安JR」、「東基M1」，最高單價各是122.2萬元、105.1萬元、102.8萬元，與100.8萬元。

去年則為6案，分別為板橋區3案「三輝白昀」、「衡沐」、「耑芃」，與永和區2案「M PLUS」、「頂溪大苑」，以及三重區「潤泰CITY PARK」，最高單價在105萬元至125.1萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，觀察這些高單價案不脫幾個特性，一為地段，其所座落的板橋區、永和區、新店區本屬新北市蛋黃第一環行政區，基地位置還在蛋黃中的蛋黃，如新板特區、四號公園周邊、捷運頂溪站生活圈，或捷運七張站一帶，房價自然水位居高不下。另一為建商品牌，像是大陸、潤泰建設推案都是訴求高價位，揭露結果便毫不意外。

再者是小宅的規劃，即使換算單價偏高，總價帶一兩千萬元終究能被市場接受，比方說「東基M1」僅16.7坪，「漢皇方圓」、「寶安JR」也是20多坪。而樓層愈高有其景觀，勢必成為價碼關鍵，如「潤泰CITY PARK」、「三輝白昀」、「衡沐」、「耑芃」、「M PLUS」、「頂溪大苑」、「友座明明德」均是總樓高超過20層以上，高樓層戶無疑具備身價。

特別的是，台北市的高單價案像單價200萬元俱樂部不乏伴隨豪宅體質，但新北市狀態不然，百萬宅多在豪宅標準總價6000萬元以內，高單雙北兩樣情，新北市本有台北市外溢與比價效益，單價攀升雖顯示房市有所發展，但高單高總的豪宅市場在買盤認同度上還是以台北市為主，且事實上這兩年的新北市百萬宅預售交易佔比僅一成，未成氣候，大坪數豪宅在單價上相對節制，9字頭已為高標。