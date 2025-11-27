時代的眼淚！建商砸1.9億買下台南老市場 房仲：「巷仔內」成新歡

實價揭露，走過半世紀的台南中西區協進市場舊址，今年7月，由台南在地建商「信耘建設」，以總價約1.9億元買下，佔地約352坪，換算每坪成交單價約54.5萬元，為中西區今年次高總價土地交易。

協進市場為民營市場，於60年代興建，建築由數棟木造日式町屋組成，獨具特色的日式復古風情，曾吸引不少網友打卡外拍。

然而走過半世紀，躲不過時代巨輪，協進市場後期因發展不如預期，空間閒置多年且建築殘舊，原有的木造建築，已於2023年全數拆除，徒剩空地一片，如今由建商接手，預期將為商圈街廓帶來新風貌。

台灣房屋永華市政加盟店店東吳權峰表示，協進市場原址鄰近民族路三段與金華路四段口巷內，區段位屬台南蛋黃核心地段，周邊鄰近協進國小、近星鑽特區及神農街、河樂廣場等熱門景點，整體生活機能與商業發展條件優渥。

雖然該基地位處巷仔內，整體地形條件不算完美，但因具備地段優勢，加上目前台南蛋黃市區土地稀少，要取得大面積素地不易，相對也促使建商願擲高金，勢在必得。

吳權峰表示，該商圈擁有豐沛的在地自住、就業租屋客群與置產客需，周邊多為老透天聚落，新建案量不多，未來如推大樓類型產品，應頗具吸引力，如以成交地價推估，未來每坪開價應落在3~4字頭。

另外，台南建商「皇龍建設」，也從去年11月起，陸續取得位於東區崇善15街33巷內，約406.8坪住宅含道路用地，合計總價約1.9億元，而與協進市場交易相同，所取得用地皆是位於蛋黃區巷弄裡的空地。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，東區、中西區為台南核心蛋黃區，因開發早且飽和，區段可供開發、條件優越的大面積基地越趨稀少，這使得建商插旗市中心的布局策略相應調整，除了透過整合老透天、收購停車場等方式獵地，不同以往鎖定臨路型基地，轉往熱門商圈的巷仔內積極尋地，就是為求卡位核心區段。