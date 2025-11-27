快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

台灣企業永續獎／遠銀摘下六大獎

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導
遠東商銀榮獲2025年台灣企業永續獎（TCSA）六項大獎，由遠東商銀執行副總經理林建忠代表領獎。遠東商銀／提供
遠東商銀榮獲2025年台灣企業永續獎（TCSA）六項大獎，由遠東商銀執行副總經理林建忠代表領獎。遠東商銀／提供

遠東銀（2845）致力以永續創新帶動社會與環境共好，昨（26）日於2025 年台灣企業永續獎（TCSA），一舉獲頒百大永續典範企業獎、人才發展領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎、高齡友善領袖獎及永續報告書金獎六項大獎，展現全方位深耕永續的豐碩成果與持續精進的決心。

遠東銀長期入選臺灣永續指數、臺灣高薪100指數、臺灣就業99指數，是公司治理評鑑名列上市公司組前5%的企業，公平待客評核則連續四年名列國銀前25%的最優等級，此次在TCSA台灣企業永續獎的激烈角逐中，因綜合表現優異而入選百大永續典範企業。

在單項績效獎方面，遠東銀打造完善教育訓練與結合組織目標的人才發展藍圖，其中接班人培育計畫從MA儲備主管、中階至高階管理人才，逐步充實為企業永續營運而儲備的菁英人才庫，傑出表現獲頒人才發展領袖獎肯定；該行以提供安全穩定的數位服務為己任，透過監理、治理、管理、技術等四大構面建構資安韌性有成，因而在台灣企業永續獎二度拿下資訊安全領袖獎。而贏得創新成長領袖獎的Bankee社群銀行，率先與台灣虛擬資產交易所推出虛擬資產交割專屬帳戶，透過「4D全維度AI智能防詐系統」打造兼顧便利與安全的創新永續金融生態圈；首創全台推出的生命周期式安養信託，打造涵蓋自主規劃、預立照護、失智管理與身後安排等四階段的高齡金融照護機制，繼連四年獲金管會頒發安養信託獎後，此次再勇奪高齡友善領袖獎殊榮。

TCSA台灣企業永續獎為國內永續領域具公信力的指標性獎項，對於永續成果獲專業第三方肯定，代表出席領獎的遠東銀執行副總經理林建忠表示，「得獎的榮耀屬於每一位共同努力的夥伴」，並承諾該行將持續打造金融永續內核，從倡議到實踐，將永續理念融入營運與各項服務，為社會與環境的共好貢獻長遠的助力。

遠東銀 總經理

延伸閱讀

明基佳世達集團 勇奪19項永續大獎

凱基證券蟬聯TCSA企業永續獎雙獎殊榮 永續推動獲肯定

統一超商連9年獲TCSA台灣企業永續獎！榮獲7項大獎 零售業界獲獎之最

中租控股連續12年入選台灣企業永續獎

相關新聞

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。