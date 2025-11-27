台灣企業永續獎／遠銀摘下六大獎

遠東銀（2845）致力以永續創新帶動社會與環境共好，昨（26）日於2025 年台灣企業永續獎（TCSA），一舉獲頒百大永續典範企業獎、人才發展領袖獎、資訊安全領袖獎、創新成長領袖獎、高齡友善領袖獎及永續報告書金獎六項大獎，展現全方位深耕永續的豐碩成果與持續精進的決心。

遠東銀長期入選臺灣永續指數、臺灣高薪100指數、臺灣就業99指數，是公司治理評鑑名列上市公司組前5%的企業，公平待客評核則連續四年名列國銀前25%的最優等級，此次在TCSA台灣企業永續獎的激烈角逐中，因綜合表現優異而入選百大永續典範企業。

在單項績效獎方面，遠東銀打造完善教育訓練與結合組織目標的人才發展藍圖，其中接班人培育計畫從MA儲備主管、中階至高階管理人才，逐步充實為企業永續營運而儲備的菁英人才庫，傑出表現獲頒人才發展領袖獎肯定；該行以提供安全穩定的數位服務為己任，透過監理、治理、管理、技術等四大構面建構資安韌性有成，因而在台灣企業永續獎二度拿下資訊安全領袖獎。而贏得創新成長領袖獎的Bankee社群銀行，率先與台灣虛擬資產交易所推出虛擬資產交割專屬帳戶，透過「4D全維度AI智能防詐系統」打造兼顧便利與安全的創新永續金融生態圈；首創全台推出的生命周期式安養信託，打造涵蓋自主規劃、預立照護、失智管理與身後安排等四階段的高齡金融照護機制，繼連四年獲金管會頒發安養信託獎後，此次再勇奪高齡友善領袖獎殊榮。

TCSA台灣企業永續獎為國內永續領域具公信力的指標性獎項，對於永續成果獲專業第三方肯定，代表出席領獎的遠東銀執行副總經理林建忠表示，「得獎的榮耀屬於每一位共同努力的夥伴」，並承諾該行將持續打造金融永續內核，從倡議到實踐，將永續理念融入營運與各項服務，為社會與環境的共好貢獻長遠的助力。