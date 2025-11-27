快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

台灣企業永續獎／裕民獲雙項殊榮

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
裕民財務長暨永續長張宗良代表領取台灣企業永續獎（TCSA）。裕民／提供
裕民財務長暨永續長張宗良代表領取台灣企業永續獎（TCSA）。裕民／提供

2025年台灣企業永續獎（TCSA）昨（26）日舉行頒獎典禮，裕民（2606）航運憑藉在環境永續、幸福職場數位創新的卓越表現，再度榮獲「百大永續典範企業」及「永續報告書類白金獎」兩項殊榮。

裕民表示，此次獲獎肯定反映裕民長期深耕永續的決心，也再次鞏固該公司在航運業永續轉型中的領導地位。面對國際航運法規快速升級及市場高度不確定性，裕民持續聚焦淨零轉型與自然永續。旗下超大型礦砂船「裕元輪」裝設Anemoi旋筒風帆（Rotor Sail）；極限靈便型「裕展輪」嘗試導入B24生質燃料等氣候行動，成功打造航運淨零轉型的示範里程碑。

打造永續共融的幸福職場，是裕民企業核心價值之一。公司從招募、辦公環境、員工身心健康到退休規劃，全面落實多元、平等與包容精神，深化員工照護，並規劃一系列員工健康促進計劃，包含增設符合人體工學之辦公桌椅、提供員工協助方案及退休規劃等。同時，透過跨世代合作與知識傳承，建立知識分享平台與跨部門專案，促進經驗交流與延續。公司對幸福職場的投入有目共睹，首次參與TCSA永續單項績效獎，即榮獲「職場福祉獎」肯定。裕民將持續優化福利政策，打造更友善、更具韌性的工作環境。

為促進岸勤與海勤間的順暢溝通，運用大數據輔助決策已成企業發展的必然方向。裕民自2016年起推動數位轉型，近年更加速導入AI技術，卓越的數位治理表現吸引多家外部單位前來交流參訪，為航運科技化樹立新標竿。面對日益嚴峻的資安威脅，公司導入ISO 27001認證，使智能營運與資安防護同步強化，確保數位營運的穩健發展。

裕民航運表示，公司將持續以創新與永續策略，攜手國際夥伴邁向2050年淨零願景，致力打造更具價值、永續與穩健性的全球海運產業鏈，穩固公司在航運永續轉型的領導地位。

裕民 數位 職場

延伸閱讀

凱基證券蟬聯TCSA企業永續獎雙獎殊榮 永續推動獲肯定

平陸運河青年樞紐 迎巨無霸閘門

急單效應 慧洋、裕民大贏家

海洋塑膠害瀕危生物 全球航運攜手減塑

相關新聞

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。