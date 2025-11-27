台灣企業永續獎／裕民獲雙項殊榮

2025年台灣企業永續獎（TCSA）昨（26）日舉行頒獎典禮，裕民（2606）航運憑藉在環境永續、幸福職場及數位創新的卓越表現，再度榮獲「百大永續典範企業」及「永續報告書類白金獎」兩項殊榮。

裕民表示，此次獲獎肯定反映裕民長期深耕永續的決心，也再次鞏固該公司在航運業永續轉型中的領導地位。面對國際航運法規快速升級及市場高度不確定性，裕民持續聚焦淨零轉型與自然永續。旗下超大型礦砂船「裕元輪」裝設Anemoi旋筒風帆（Rotor Sail）；極限靈便型「裕展輪」嘗試導入B24生質燃料等氣候行動，成功打造航運淨零轉型的示範里程碑。

打造永續共融的幸福職場，是裕民企業核心價值之一。公司從招募、辦公環境、員工身心健康到退休規劃，全面落實多元、平等與包容精神，深化員工照護，並規劃一系列員工健康促進計劃，包含增設符合人體工學之辦公桌椅、提供員工協助方案及退休規劃等。同時，透過跨世代合作與知識傳承，建立知識分享平台與跨部門專案，促進經驗交流與延續。公司對幸福職場的投入有目共睹，首次參與TCSA永續單項績效獎，即榮獲「職場福祉獎」肯定。裕民將持續優化福利政策，打造更友善、更具韌性的工作環境。

為促進岸勤與海勤間的順暢溝通，運用大數據輔助決策已成企業發展的必然方向。裕民自2016年起推動數位轉型，近年更加速導入AI技術，卓越的數位治理表現吸引多家外部單位前來交流參訪，為航運科技化樹立新標竿。面對日益嚴峻的資安威脅，公司導入ISO 27001認證，使智能營運與資安防護同步強化，確保數位營運的穩健發展。

裕民航運表示，公司將持續以創新與永續策略，攜手國際夥伴邁向2050年淨零願景，致力打造更具價值、永續與穩健性的全球海運產業鏈，穩固公司在航運永續轉型的領導地位。