台灣企業永續獎／宏遠一舉拿三獎

遠東集團旗下宏遠興業（1460）昨（26）日在2025年台灣企業永續獎（TCSA）中，一舉獲得「永續報告書獎：金級」、「單項績效獎：水資源管理領袖」以及「綜合績效獎：台灣永續績優企業」三項大獎，肯定宏遠在環境治理、資源管理與永續營運等深耕成果，並突顯在紡織產業永續轉型中的領導地位。

宏遠秉承遠東集團「誠、勤、樸、慎、創新」的核心價值，並將永續理念融入企業文化及日常營運中，從組織治理、製程優化到利害關係人溝通，皆落實永續精神。憑藉從紗線、織布、染整、後加工到成衣的一貫化製造優勢，宏遠在節能減碳、循環利用與生產效率提升方面具備高度整合能力，成就產業鏈的永續競爭力。在氣候治理方面，宏遠持續推動能源管理與製程改善，以減少碳排放並提升能源效率。2024年減排量達22.5%，不僅超越原先20%的年度目標，也代表企業在淨零碳排路徑上已取得實質進展。這項成果顯示宏遠能精準掌握全球永續發展趨勢，並以具體行動回應國際市場對低碳產品的需求。

在水資源管理上，宏遠持續投資節水技術，建置完善的水循環利用系統，包括中水回收、高效RO逆滲透技術等多元方案，使整體水使用效率大幅提升。2024年回收水率達37.6%，有效減低新鮮水抽取量並降低環境負荷，獲得「水資源管理領袖獎」的肯定。宏遠重視永續治理與資訊透明度，持續發布符合國際標準的ESG和TCFD（氣候相關財務資訊揭露）報告書，完整呈現相關風險、管理策略與績效指標，以強化與利害關係人之間的溝通機制，提高企業治理可信度。

展望未來，宏遠將持續深化綠色產品研發，推動回收聚酯、生質材料及各項低碳技術的應用，並促進供應鏈全面朝向永續與低碳化發展。公司將持續與員工、品牌客戶、供應商及社會各界攜手合作，實踐企業與環境共榮的永續願景。