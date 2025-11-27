大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新投顧總經理江浩農。台新金控／提供
台新投顧總經理江浩農。台新金控／提供

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出，「數位主權」與「AI監管」的國際標準制定戰，將是繼貿易戰後的下一波無聲硝煙，他看好台灣將從「供應鏈的關鍵節點」，升級為「民主科技聯盟的信任基石」，地位難以被輕易取代。

台新投顧總經理江浩農將於12月16日出席《經濟日報2025大師論壇》並參與圓桌座談場次，座談主題是「從全球視野看台灣的未來發展」。本次大師論壇由經濟日報、臺灣大學共同主辦，台新新光金控（2887）、凱基金控、亞洲大學合辦。

江浩農分析，2026年全球政經局勢將進入「政策驗收期」，其中最關鍵的變數是2026年11月美國期中選舉，將是對川普貿易保護主義、減稅政策以及「美國優先」外交路線的重大民意公投，選舉結果將決定美國後續兩年的對外政策強度，進而牽動美中角力與全球供應鏈的重組速度。此外，全球主要央行的貨幣政策分歧亦是焦點；地緣政治上，除了傳統軍事熱點外，更需留意「數位主權」與「AI監管」的國際標準制定戰，將是繼貿易戰後的下一波無聲硝煙。

若從全球視野來看台灣的未來發展，江浩農認為，台灣的價值已不僅止於「矽島」的硬體製造能力，更在於台灣印證了本次大師論壇主講人羅賓森的理論，「廣納型制度」是國家繁榮的關鍵。

在外資眼中，台灣之所以能成為全球AI與半導體供應鏈的核心，除了技術領先外，更深層的原因在於台灣擁有透明的法治、開放的社會與對產權的保護。相較於地緣政治競爭對手的「榨取型制度」，台灣的制度優勢讓全球頂尖企業願意在此長期且高資本的研發投入。因此，只要全球科技發展仍建立在信任與法治之上，台灣的地位就難以被輕易取代。

要在變動的國際局勢中站穩腳步，江浩農建議，台灣需在「軟實力」上結構性升級，包括人才與制度的國際化及能源韌性與永續轉型。

