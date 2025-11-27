快訊

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
經濟日報昨天舉辦「2025創新論壇」，國發會主委葉俊顯（左四）出席致詞，並與數聯資安總經理李明憲（左起）、鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾、遠傳電信總經理井琪、數位發展部政務次長侯宜秀、台灣微軟總經理卞志祥、經濟日報副社長費家琪合影。記者林俊良／攝影
國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列311億元，將從智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大面向全面布局，加速推動「AI產業化、產業AI化」，打造世界級AI生態系。

經濟日報昨天舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信（4904）主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

葉俊顯昨日出席2025創新論壇致詞指出，AI已是全球主要國家競相投入的核心戰略。美國2025年7月公布AI行動計畫，全力加速創新腳步，以鞏固科技領先位置。根據CB Insights統計，今年第3季為止，全球創投資金有51%投入AI領域，資金規模突破1,500億美元，顯示AI已躍升全球經濟最重要的成長引擎。

在這股浪潮中，台灣硬體供應鏈扮演關鍵角色。葉俊顯指出，全球超過九成AI伺服器由台灣業者供應，使出口成績大幅提升。今年前三季整體出口總額達4,526億美元，創歷史新高；10月單月更達600億美元，AI設備需求是驅動外銷成長的主力。

葉俊顯表示，未來台灣須思考如何將硬體優勢轉化為應用能量，推動從製造到服務全面提升。政府正積極推動AI新十大建設，目標2040年創造逾15兆元產值、50萬個高薪就業機會，並設立三座國際級AI研究實驗室，打造台灣成為智慧科技島。

在明年度中央政府總預算中，AI新十大建設編列經費311億元，橫跨智慧應用、關鍵技術、數位基磐三大主軸，並聚焦軟體與應用服務能量，建立完整AI技術及產業布局，政府以AI技術為底層架構，從硬體製造延伸至醫療、教育、交通等多元應用，使AI更貼近民眾日常生活，形成「全民智慧生活圈」。

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

