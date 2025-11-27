快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

2025創新論壇／全家便利商店副營運長簡維國 全員學習提升效率

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
全家副營運長簡維國。記者林俊良／攝影
全家副營運長簡維國。記者林俊良／攝影

全家便利商店（5903）副營運長簡維國昨（26）日表示，AI的推廣需要內部員工共同努力，全家近年來鼓勵員工參與學習，提升整體數位素養，並逐步推動內部流程的數位化轉型。

簡維國指出，全家是業界最早使用App進行會員管理的企業之一。目前有超過1,350萬OTP會員及1,900萬未驗證會員，幾乎覆蓋全台消費群體。全家透過AI技術實現精準的會員標籤管理，能夠即時調整庫存與促銷策略，並對產品生命周期進行靈活調整。

在後端，全家也廣泛應用AI來優化訂購與庫存管理。為提升營運效率，全家使用自動化模型，根據天氣、濕度、節慶等因素進行智能訂購，例如凌晨時段店長在清點鮮奶庫存並準備隔天的新訂單時，運送鮮奶的貨車已在高速公路上行駛，透過智能訂購第一時間掌握每一家店新訂單與存貨狀況。他強調，全家的智能訂購會隨著時間推進逐漸精進，不僅提高訂購精準度，也讓店長能將更多精力集中顧客體驗。

簡維國認為，AI的應用不僅需要大量的成本投入，也涉及到內部員工的轉型與教育，特別是對於年資較長的員工，適應新科技工具需要時間。因此，全家透過舉辦內部的AI競賽與教育訓練，幫助員工在工作中更好地運用AI來提高效率，並積極面對未來技術帶來的挑戰。然而，簡維國提到，AI應用面臨的主要風險之一是資安問題，對於零售業尤其是便利商店而言，資安風險是最關鍵的問題之一。

