快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

2025創新論壇／數聯資安總經理李明憲 部署哨兵防堵駭客

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
數聯資總經理安李明憲。記者林俊良／攝影
數聯資總經理安李明憲。記者林俊良／攝影

數聯資安總經理李明憲昨（26）日表示，AI不僅是資安的盾，也可以是駭客的矛，初階駭客在AI的幫助下能做到以往中高階駭客才能做到的事，對資安防護是不小的挑戰。除了外部攻擊外，內部風險也不容小覷。

談到如何防範駭客，李明憲指出，駭客往往會在多次試探後才發出攻擊，如果每次都進行調查太過浪費資源，但不調查又可能被入侵成功，決策者常會進退兩難。現在透過AI代理部署哨兵，在發現異常行為後，就會開始監控後續動作，檢測是否跟以往建立的行為標準線有異常，能夠更準確判斷是否為駭客入侵。

李明憲提醒，雖然透過AI工具確實能提高資安防禦力，但可能也會面臨資料外洩的風險。例如對大型語言模型進行提示注入後，大型語言模型就會生成一個惡意程式，並收集資料，然後再傳給其他人，導致資料外洩。另一方面，在使用AI代理的過程中，可能會調用各種工具，為防止其中有漏洞，需要進行一些限制。

為此，數聯資安內部制定了一些規範，例如把資訊封閉在某個可控的場域，防止資料外流。再來是自行搭建一個比較小型、專屬於公司的大型語言模型，比較簡單的訓練及推論就用自己的大型語言模型執行，減少資料流出，再加上一些政策規範，就能讓風險在可控範圍內。AI代理問世後，整個過程大大改善，李明憲表示，其調查深度及廣度不是人工調查能比擬的，還可以維持調查的一致性跟品質。

AI 資安

延伸閱讀

國泰世華、國泰證券勇奪2025 BSI數位信任獎 接軌國際標準

趨勢觀察／華碩集團資安長金慶柏 保密防駭 人人有責

WhatsApp爆資安漏洞！35億帳號個資「恐大規模外洩」 波及全球用戶

美媒：僅需少數指令 中國駭客利用AI侵入系統

相關新聞

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。