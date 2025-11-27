快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

2025創新論壇／中信金資訊最高主管賈景光 聚焦三大關鍵戰場

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金控資訊最高主管賈景光。記者林俊良／攝影
中信金控資訊最高主管賈景光。記者林俊良／攝影

中國信託金控資訊最高主管賈景光昨（26）日表示，中信金（2891）聚焦AI三大關鍵戰場，包括客戶體驗、營運效率與風險管理及防詐。迎接AI新世代，賈景光強調，企業不使用AI是最大風險，對內的AI應用必需要「趕快做」、「趕快用」、「趕快學」。

2025創新論壇壓軸高峰對談，以「數位韌性 從風險到守護」為主題，由數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，邀請賈景光、數聯資安總經理李明憲、全家便利商店副營運長簡維國與談，分享企業經驗。以客戶體驗來看，賈景光表示，中信客服AI「小C」提升自助解決率，目前約70%問題由非人工處理、每月上萬筆；目標在生成式AI協助下，提高到80%至90%。對外服務型AI模型，不追求極端聰明，以守法規、有禮貌為優先考量，在聰明與犯錯間取得平衡。

在營運效率提升上，以實際情境來看，應對高併發情境（如報稅季），以AI分流與即時回應，減少等待、改善客戶體驗。中信金內部導入「CTBCGPT」，避免將機密業務資料上傳至外部OpenAI；應用於會議紀錄、翻譯、策略報告、競爭分析、程式開發等，CTBCGPT強化員工生產力，資訊人員平均提升20%至40%，在需求持續成長下，看不到有裁員的必要。

至於風險管理與防詐，中信銀行投入大量資源，利用AI與GPU加速運算，將防詐模型的調整頻率從每月一次提升至每周甚至每日一次，即時捕捉異常交易行為。

AI 中信金 全家便利商店

延伸閱讀

展望2030年 媒體：ChatGPT每週付費用戶估達2.2億

新北強化不動產防詐 地政局並推動三大開發案齊進行

普發現金防詐 中市警：詐團緊扣時事設局勿隨意點選

估值逾15兆的OpenAI為何只談1個月就敲定鴻海合作？劉揚偉：都看到下世代「這商機」

相關新聞

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。