2025創新論壇／中信金資訊最高主管賈景光 聚焦三大關鍵戰場
中國信託金控資訊最高主管賈景光昨（26）日表示，中信金（2891）聚焦AI三大關鍵戰場，包括客戶體驗、營運效率與風險管理及防詐。迎接AI新世代，賈景光強調，企業不使用AI是最大風險，對內的AI應用必需要「趕快做」、「趕快用」、「趕快學」。
2025創新論壇壓軸高峰對談，以「數位韌性 從風險到守護」為主題，由數位轉型學院院長詹文男擔任主持人，邀請賈景光、數聯資安總經理李明憲、全家便利商店副營運長簡維國與談，分享企業經驗。以客戶體驗來看，賈景光表示，中信客服AI「小C」提升自助解決率，目前約70%問題由非人工處理、每月上萬筆；目標在生成式AI協助下，提高到80%至90%。對外服務型AI模型，不追求極端聰明，以守法規、有禮貌為優先考量，在聰明與犯錯間取得平衡。
在營運效率提升上，以實際情境來看，應對高併發情境（如報稅季），以AI分流與即時回應，減少等待、改善客戶體驗。中信金內部導入「CTBCGPT」，避免將機密業務資料上傳至外部OpenAI；應用於會議紀錄、翻譯、策略報告、競爭分析、程式開發等，CTBCGPT強化員工生產力，資訊人員平均提升20%至40%，在需求持續成長下，看不到有裁員的必要。
至於風險管理與防詐，中信銀行投入大量資源，利用AI與GPU加速運算，將防詐模型的調整頻率從每月一次提升至每周甚至每日一次，即時捕捉異常交易行為。
