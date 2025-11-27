2025創新論壇／所羅門董事長陳政隆：台美串聯 軟硬合作
所羅門（2359）董事長陳政隆昨（26）日表示，人形機器人應用發展受矚目，美、中兩強在人形機器人各擅勝場，美商在軟體層面略勝一籌，陸企則具有硬體優勢，建議美國廠商與台廠供應鏈之間可以串連合作。
陳政隆昨日出席2025創新論壇，以「從手臂到人形機器人：AI引領的機器人革命」為題，發表演講。
陳政隆提到，人形機器人要成為物理代理人，必須具備理解、感知與行動等三大要素，目前仍有機器視覺與訓練學習過程的限制，所羅門已經有讓機械手臂快速學習後，就能進行辨識與動作的方案，正在開發可轉移適用於人形機器人的方案。
他透露，所羅門提供人形機器人的執行層，把智慧真正連結到行動，有了執行層，指令才能轉換為可真正執行的工作流程，可安全、可靠地完成真實世界的任務。
所羅門打造機器人的應用客製化平台，僅需一個平台即可支援所有實體代理，包括機械手臂、人形機器人與移動式機器人等。
談到美、中兩強人形機器人發展，陳政隆認為，以軟體來說，目前美國仍略勝一籌，具備引領全球的機器人「理解」與「行動」基礎模型，也具有從雲端到邊緣的AI管線與高品質資料集。中國則具硬體領先優勢，在包括致動器、馬達、減速機與全身硬體等領域都快速突破，追趕的速度滿快。
陳政隆指出，中國很多人形機器人廠商是採一條龍模式，各種零組件都自行生產，且當地市場競爭非常激烈，價格殺得很兇，促使其進步非常快，再加上其應用場域很多，各行各業的客戶可用相對低的取得價格去嘗試發展應用，再逐步改良，也是其優勢。
