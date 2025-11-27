台灣企業永續獎／亞東醫院深耕淨零

亞東醫院長期致力於智慧醫療與永續發展並行，於今年度的「台灣企業永續獎（TCSA）」一口氣奪下13個獎項，持續朝向2050淨零願景前進，展現醫療機構在智慧與綠色並進的典範。

在「2025台灣健康永續獎」中，亞東醫院於氣候、人才、創意溝通、智慧醫療、綠色創新、高齡友善、供應鏈與護理幸福等九大面向展現深耕成果。在氣候領袖領域，亞東醫院導入TCFD與ISO 14064-1，訂定2050淨零路徑，以強化氣候韌性。並藉由AI應用、能源管理與循環經濟措施，推動減碳行動與綠色治理，並導入低碳醫療與ESG管理架構，將智慧轉型深度結合環境永續。放射腫瘤科更縮短癌症放射治療療程，兼顧醫療品質、同時降低約60%碳排量，獲綠色醫療創新獎肯定。

在人才發展方面，亞東醫院也落實人才培育與幸福職場，2024年離職率下降0.63%，並完成超過1,720人次專業培訓。在病人溝通方面以「亞東愛健康」平台提升病人自主與流程效率。智慧醫院方面展現AI、IoT與TPMI平台整合成果，提升精準醫療與智慧護理效能。在社會共融領域，亞東醫院以頭頸癌的永續照護模式，提升篩檢效率並提供1,770人營養支持。在高齡服務方面，打造失智友善醫院與社區。供應鏈管理以數位化與分級監控成效，庫存成本三年下降38%，供應商滿意度達95%。在護理發展面向，則以職場幸福與彈性排班為主，三年辦理逾13,000場培訓。

在「2025台灣永續行動獎」中，亞東醫院以供應鏈管理、弱勢關懷、護理服務與心臟疾病照護永續成果，勇奪二銀二銅。心臟血管內科以跨團隊整合模式，成功將急性冠心症合併心因性休克院內死亡率降至27.8%，並提升ECMO存活率至40%。

亞東醫院護理部以提升工作效能為核心，建置護理平台，每日為護理師節省約80分鐘作業時間，交班時間縮短82%，滿意度高達94%。2024年綠色採購金額達2,943萬元，年增達344.5%。社工室則以弱勢醫療服務、兒少保護與自殺防治等成果，自2022年起已協助逾26,000個家庭，建立完善的社會支持網絡。