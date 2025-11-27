快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
華航。聯合報系資料照
華航。聯合報系資料照

華航（2610）昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，約新台幣2,736.23億元，主要將用於航機汰舊換新，提升營運效率。

根據華航公告，將執行選擇權增購五架A350-1000客機、五架777-9客機、四架777-8F貨機、兩架777F貨機，交易總金額不逾78.52億美元；另外，再加上董事會決議通過採購的二架777F約8.76億美元。

華航昨日公告增購的16架飛機為今年3、5月董事會已經通過的選擇權訂單，看好航空市場景氣，選擇權正式簽約，成為正式訂單。另外華航董事會昨日並決議通過引進二架777F計畫，購價總額不超過8.76億美元，或租金使用權資產總額不超過4.68億美元。

此外，華航為汰舊換新將處分四架747-400F貨機，首二架處分金額約0.4億美元，後兩架仍在商業談判，公告增購的四架777-8F貨機即是為補上處分四架747-400F的量能。

新機到位後，華航表示，A350-1000廣體客機與777-9客機將投入北美與歐洲長程航線，進一步提升華航全球航網競爭力，增加整體機隊營運彈性，鞏固長程航線的市場地位，特別是紐約、倫敦等高需求航點。

777-8F貨機搭配現役777F強化整體機隊綜效，客貨並進擴展全球航網競爭力。

華航指出，777-9客機與777-8F貨機為波音新一代機型，777-9客機將成為華航高運量航線主力機型，特別是洛杉磯、法蘭克福等北美與歐洲航點；延續豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙三艙等配置，並將增設豪華商務艙座位比例，滿足高端市場旅運需求，帶給旅客更為放鬆舒適的感受；777-8F貨機與華航現役十架 777F貨機具高度共通性，未來將成為推升華航獲利的重要助力。

依華航公告，每架A350-1000客機交易金額不超過4.49億美元、每架777-9客機交易金額不超過5.31億美元、每架777-8F貨機交易金額不超過5.19億美元、每架777F貨機交易金額不超過4.38億美元，交易總金額則不超過78.52億美元。

華航

