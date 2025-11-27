2025創新論壇／鴻海輪值 CEO 楊秋瑾：AI 是結構性產業革命

鴻海（2317）輪值執行長楊秋瑾昨（26）日表示，AI不是泡沫，而是一場真正的、結構性的長期產業革命，將對人類產生根本性的長期影響，因此必須擁抱AI趨勢，預期工廠、電動車，以及企業治理將是未來AI應用三大戰場。

經濟日報昨天舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

楊秋瑾是鴻海集團第一位女性輪值執行長，她昨天出席2025創新論壇，以「AI產業鏈新契機」為題發表演講。這是楊秋瑾上任以來，首度對外進行專題演說。

針對台灣在AI浪潮中的機會與角色，她說，台灣具備強大的AI硬體優勢，台灣企業在全球AI伺服器代工市場中占據90%的份額，並在先進製程晶片製造方面擁有68%的市占率，證明台灣在科技製造整合實力上處於全球領先地位。台灣應憑藉其硬體優勢和製造實力，成為全球在AI領域最值得信賴的合作夥伴，這需要政府、企業和個人的共同努力。

她強調，AI不只是產品或工具，也不是股市的短期題材，而是帶來科技文明的轉折點，未來包括生活與思維方式、工作與各個產業等所有層面，都將被AI重新定義，整個AI產業仍處於「山腳下」的起步階段，未來市場規模難以估量。

楊秋瑾認為，許多人誤解AI僅是一個工具，但實際上AI正處於發展初期，未來將深入所有人的生活與產業。

她說，以「錢往哪裡流」就可以佐證AI的長期趨勢。全球五大雲端服務供應商（CSP）包括星際之門、亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta預計未來幾年將在AI領域投入超過6,000億美元，沒有企業會對一個泡沫投入如此龐大的資金，證明了AI是一場真正的、結構性的長期產業革命。

她指出，AI對算力的巨大需求將不僅改變硬體設備，更會衝擊能源結構與商業模式。舉例而言，鴻海在台灣投資14億美元建立算力中心，OpenAI和特斯拉甚至考慮自建電廠以滿足需求，顯示AI的影響是全面性的，企業必須擁抱此趨勢。

楊秋瑾引用Google母公司Alphabet產品長Hiroshi Lockheimer的觀點指出，AI將為人類生活帶來前所未有的改變，刺激全球產業的經濟創新與成長，看好AI是當前最令人振奮的科技變革，未來AI應用的三大戰場是工廠、電動車和企業治理。

針對鴻海的AI戰略布局與具體實踐，她說，會與頂尖科技公司建立廣泛合作，例如攜手輝達展開許多合作，近期已宣布成立AI工廠，並與IBM攜手量子電腦研發。實體AI方面，楊秋瑾認為，這是最難的部分，因為目前的AI還在雲端上，鴻海已經宣布攜手輝達、Uber與Stellantis四方合作，開發機器人計程車，很快就可以在台灣上路，這是鴻海重要期許，先在台灣來做。同時，鴻海與三菱FUSO合作電動巴士，也將導入AI功能。