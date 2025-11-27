2025創新論壇／鴻海喊話引領台企「抱團出海」

鴻海（2317）輪值執行長楊秋瑾昨（26）日表示，鴻海是AI世界的基礎建設者，集團在AI發力處包括硬體垂直整合、全球布局、企業治理應用與軟體三大平台等四個方向。

她說，秉持董事長劉揚偉「分享、合作、共榮」的理念，鴻海規劃引領台灣企業「抱團出海」，利用集團全球資源與劉揚偉擔任電電公會理事長的身分，發起合作專案，帶領台灣中小企業共同拓展海外市場，改變過去單打獨鬥的局面，提升整個台灣產業的國際競爭力。

楊秋瑾指出，鴻海AI布局主要有四個部分。一是硬體垂直整合，主要憑藉過去50年在ICT產業累積的精密製造能力，鴻海在全球AI伺服器市場占有率超過40%，並且正在建構包含冷卻、散熱系統在內的完整AI硬體生態系。

第二是全球布局。鴻海在全球擁有233個園區，可以利用這233個園區提供產品與服務的交付能力。第三，企業治理AI應用，將AI應用於會議記錄分析、人才訓練、採購、招募等。第四，軟體三大平台，即智慧製造、智慧電動車、智慧城市。

在軟體三大平台的應用場景方面，她說，智慧電動車將開發智慧座艙、助理和駕駛系統，將車輛打造成多功能個人助理。

智慧城市則致力於整合城市孤立的資訊系統，提供智能預約醫療、個性化旅遊規劃等服務，正與高雄和台北市政府洽談合作。

智慧製造3.0方面，在工廠導入製造AI、代理AI和實體AI，並由名為「Foxconn Brain」的超級大腦支持，實現全方位智能化。

她強調，鴻海AI的訓練必須植根於正確的文化價值觀，因此，「Foxconn Brain」在訓練過程中導入儒家文化思想，以避免完全西化的思維模式，並更好地應對全球化布局中的文化差異挑戰。