台灣企業永續獎／亞泥再添六項殊榮

面對氣候變遷與全球產業低碳轉型浪潮，亞洲水泥（1102）以行動證明傳統產業也能「越做越綠」。今年於「台灣企業永續獎（TCSA）」與「全球企業永續獎（GCSA）」中，一舉奪下六項大獎，從低碳製程、循環經濟、社會共融到誠信治理皆獲國內外高度肯定。

亞泥以低碳製程與循環經濟為核心推動永續轉型，透過AI智慧化系統精準調控燃料與原料，大幅提升能源效率並有效降低碳排，累積減碳量已逾59萬公噸，各項減碳目標亦通過SBTi審查並連年達標。在循環經濟方面，亞泥自主研發水泥窯協同處理技術，運用高溫、長停留、高擾流特性，可將工業副產物、污泥、爐碴與廢塑膠等轉化為替代原料、替代燃料再投入水泥製程。並建置廢棄風機葉片與冷媒回收再利用技術，使高碳排風險廢棄物能有效循環再生，進一步擴大循環材料在水泥製程中的使用量，成為亞泥永續行動的最佳實例。

在治理表現上，亞泥以「誠信」為最高原則，自2022年導入ISO 37001反賄賂管理系統，全體員工與董事100%簽署《賄賂防制政策遵循聲明書》，形成賄賂「零容忍」企業文化。同時，亞泥將ESG績效納入高階主管薪酬評核，使治理與永續目標緊密連結，因此在「透明誠信領袖」單項績效獎中表現突出。

在社會共融方面，亞泥長期深耕花蓮，透過「亞泥服務中心」及嘉惠電力「專案型電力開發協助金管理委員會」打造快速回應的社區協作平台。2024年共受理638件社區需求，達成率100%，全年投入社區發展資源達新台幣1.24億元，占營業利益比重達1.56%。

今年亞泥獲得的六項大獎包括「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告白金獎」、「社會共融」與「透明誠信領袖」永續單項績效獎，以及GCSA「永續報告書銀級（Silver Class）」與「最佳實務獎（Best Practices Award）」。出席頒獎典禮的亞泥副總余東霖表示，六項大獎不僅是榮耀，更是全體員工落實永續承諾的集體成果。未來亞泥將持續加碼低碳、循環與治理作為，為產業轉型注入更多動能，並為氣候與環境帶來更深遠的正向改變。