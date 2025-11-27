快訊

台灣企業永續獎／遠百秀出十大佳績

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
遠東百貨獲2025年GCSA、TCSA十項大獎肯定，總經理徐雪芳（右）從TAISE董事長簡又新董事長手中獲頒獎座。遠東百貨／提供
遠東百貨獲2025年GCSA、TCSA十項大獎肯定，總經理徐雪芳（右）從TAISE董事長簡又新董事長手中獲頒獎座。遠東百貨／提供

遠東百貨（2903）於2025年「全球企業永續獎」GCSA及「台灣企業永續獎」TCSA再創亮眼成績，共榮獲十項大獎，展現企業在永續治理上的深耕實力，持續穩固在台灣百貨業的永續領航地位。

今年獲獎面向涵蓋性別平等、氣候治理、創意溝通、創新成長與職場福祉等多個領域，充分體現遠東百貨以「永續創造美好生活」為核心願景的長期承諾。

在GCSA評選中，遠東百貨兩項永續專案脫穎而出，雙雙榮獲「最佳案例獎」（Best Practices Award）。「Shaping the Future of Retail with Gender Equality and Diversity」專案以完整的性別平等策略、友善職場制度與包容文化推動，展現企業在DEI實踐上的前瞻思維；「Employee Health Up Plan: A Sustainable Workplace Wellness Initiative」則從員工健康管理、職安環境優化等面向著手，打造業界高度關注的永續健康職場。兩項專案皆以創新且具推廣性的作法備受肯定，成為台灣百貨業國際交流的重要示範。

在永續資訊揭露方面，遠東百貨英文版永續報告書延續過往優秀表現，以完整呈現ESG策略、治理架構、風險管理與量化績效等內容，連續三年獲頒GCSA「銅級獎」。此殊榮不僅肯定公司對資訊透明與利害關係人溝通的重視，也彰顯遠東百貨持續與國際永續標準接軌的決心。

今年TCSA評選中，遠東百貨表現同樣全面亮眼。不僅再度入選「台灣百大永續典範企業」，更以連續十年榮獲「創新成長領袖獎」的紀錄，成為百貨業唯一獲此殊榮的企業，展現其在零售創新、營運策略與永續整合上的領導地位。

遠百總經理徐雪芳出席領獎時表示，零售業的變化很快，希望把ESG放在企業發展的核心，用更負責任、也更具創意的方式持續成長。透過和員工、顧客、品牌夥伴一起努力，共同打造更美好的永續生活樣貌，讓遠百成為帶動產業正向改變的力量。

她強調，未來公司將以更積極的行動，持續引領產業邁向更具韌性與永續性的未來。

職場 生活

