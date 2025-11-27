快訊

台灣企業永續獎／遠傳勇奪13座大獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳再度榮獲「TCSA台灣企業永續獎」最高榮譽「十大永續典範企業獎」，TAISE董事長簡又新親自頒發，遠傳企業永續長林慧珊（右）代表出席受獎。遠傳／提供
台灣指標性永續評比「TCSA台灣企業永續獎」公布年度得獎名單，遠傳（4904）再度榮獲最高榮譽「十大永續典範企業獎」，為第八度入選此獎項。

遠傳今年更囊括逾七成單項績效獎，並獲「永續報告書白金獎」等殊榮，合計奪下13項永續大獎，連續三年蟬聯全台獲獎數最多企業，也是唯一達成此里程碑的企業。

遠傳總經理井琪表示，連年獲得「十大永續典範企業獎」最高榮譽肯定、蟬聯得獎數最多企業深感榮幸。

遠傳將永續視為核心策略，打造全員ESG文化，將節電減碳、綠能布局等永續績效連結高階經理人薪酬考核，提供全員永續激勵獎金，從低碳營運、供應鏈管理到社會共融，推動創新與落實，這是每位同仁及供應商夥伴共同努力的成果，一起為全民生活環境盡最大的心力。

「TCSA台灣企業永續獎」由台灣永續能源研究基金會主辦，今年邁入第18屆，共吸引743家企業報名角逐，為台灣最具指標性永續獎項之一。遠傳今年除蟬聯「十大永續典範企業獎」，更奪下十項單項績效獎，包括「氣候領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」等，再加上「永續報告書白金獎」及「GCSA全球企業永續獎」、「永續報告書獎」，總計13項大獎，成績亮眼。遠傳表示，以創新實現社會共融，率先推出全台首個5G遠距診療平台，獲2025經濟部「國家產業創新獎」，成為該獎設立18年來首度獲獎的電信業者，今年遠傳將遠距診療投入花蓮光復堰塞湖溢流受災區，創下全台首個將5G遠距診療投入災區現場的案例，協助災民解決就醫難題。

遠傳表示，以自主開發「遠傳智靈」AI平台，加速AI應用與商業模式轉型並投入電信打詐，建立「詐騙行為特徵資料庫」，攔阻效率從過往三天縮短至三分鐘，每月攔阻逾10萬通詐騙電話，獲經濟部「智慧創新大賞」銀牌獎肯定，創下電信業最佳成績。

