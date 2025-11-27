台灣企業永續獎／遠東集團大贏家

遠東集團於昨（26）日舉行的「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」上展現卓越永續實力，旗下企業以核心優勢深化低碳轉型、循環經濟、治理創新、科技應用與共融職場等面向，展現跨產業永續競爭力。

遠東集團共14家企業於「TCSA台灣企業永續獎」與「GCSA全球企業永續獎」奪得66項獎項，再創歷史新高，連續九年蟬聯「全台獲獎最多集團」，彰顯集團ESG各面向的深度布局與永續實力。

遠東集團於多元產業之永續表現獲高度肯定，遠傳電信榮獲「台灣十大永續典範企業獎（服務業）」；亞洲水泥、遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東商銀、裕民航運入選「台灣百大永續典範企業」；宏遠興業、東聯化學獲「台灣永續績優企業」；元智大學摘下「台灣永續楷模大學」。

遠東集團表示，全集團共榮獲TCSA 37項永續單項績效獎，充分展現從聚酯紡纖、水泥建材、石化能源、百貨零售、電信、金融、運輸、公益…等十大產業的永續實績，確立其典範地位。

遠東集團深耕循環經濟與低碳製造，遠東新世紀作為全球唯一從聚酯原料整合至終端回收的製造商，持續深化循環經濟，從材料創新、製程優化到回收再生，全面推動廢棄物循環再利用，於2024年提出「三個50」永續目標，承諾2030年前綠色原料占比50%、綠色產品營收50%，減碳50%。

亞洲水泥與亞東預拌則聚焦低碳製程、廢棄物再利用及固碳材料應用；宏遠興業持續強化節能減碳與水資源管理，並致力於低碳產品研發；東聯化學積極發展綠色化學、電子化學品與新材料。遠東集團以創新驅動低碳，務實減碳行動，推動綠色轉型。

遠東集團強調，全集團以人為本，重視對員工與社會投入。遠東百貨在性別平等與職場福祉屢獲肯定；遠東巨城長期支持在地藝術與文化，獲文化部文馨獎人才培育特別獎；遠傳運用5G科技推動遠距醫療，於花蓮光復鄉風災後投入醫療支援；亞東醫院從智慧醫療到護理幸福，打造健康醫療新典範；元智大學深化教育創新，培育具國際視野與跨領域的新世代人才。

在永續治理與資訊揭露方面，遠東集團展現高度標準，於TCSA與GCSA共獲17項永續報告書獎項，其中遠東新世紀、亞洲水泥、遠傳電信、遠東SOGO百貨及裕民航運皆摘下最高等級白金獎，成為各產業永續揭露典範。遠東SOGO內部營運導入ISO各式標準，以業界最高規格，強化組織永續韌性。遠東商銀致力實踐永續金融，亞東證券持續提升數位化金融服務及防詐措施，保護客戶資產安全；裕民航運取得資安管理雙重認證，治理水準達國際標準。遠東集團持續深化ESG三面向，穩健開創永續未來。