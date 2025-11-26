微短劇超夯 2030年不含中國大陸的全球市場規模將近百億美元

快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣新媒體暨影視音發展協會 （NMEA）近期主辦，台灣最大泛內容產業盛會「2025 亞洲新媒體高峰會」，並舉行論壇分析成長力道強勁的「微短劇」趨勢。根據調查，中國大陸微短劇市場現階段已有百億美元的市場收入，不含中國大陸，全球微短劇市場規模到2030年也將近百億美元、達94億美元。

Media Partners Asia（MPA）資深研究員 Adrian Tong發表〈2025亞洲串流市場洞察與發展趨勢〉，預測2030年起線上影音將正式超越電視，占所有螢幕收入的53%以上，反映觀眾與廣告商正加速轉向數位、隨選和行動原生內容。其中，「微短劇」以「豎屏」全螢幕格式，正成為數位經濟的新發展力道。以中國大陸市場來看，微短劇現擁有約8.13億觀眾以及高達5億人次的付費用戶，粗估產生近100億美元的收入。

全球市場的微短劇潛力同樣驚人，不包括中國大陸在內的市場規模將從目前的27億美元，到2030年成長達94億美元。

AR Asia Production執行長黃國賢指出，微短劇自2021年在大陸興起後，迅速在國際市場爆發，美國的用戶平均每位願意支付20美元觀看內容，北美市場更有50%的付費觀眾屬於非華語使用者。Sensor Tower的數據顯示，微短劇平台如RealShot和 DramaBox，每日收益從2024年5月的40萬至50萬美元，躍升至2024年10月（最新數據）單月收入達4,500萬美元，平均日收入高達150萬美元。

美國Lunar Tickets LLC劇本總監 Justin Saucedo指出，微短劇的敘事模式不同於傳統影視旨在傳達某種訊息或道德價值觀，目標直指滿足觀看者的情緒需求，提供一個「情緒發洩」的出口，甚至讓觀看者體驗那些在現實生活中不敢做的事情（比如對老闆潑水或怒吼）。微短劇的編劇根據數據來創作，直接提供觀眾想要的內容，不再需要婉轉表達。

泰國最大OTT平台TrueID執行長Winradit Kolasastraseni 表示，TrueID轉攻短影片後，僅歷時三、四個月，微短劇的每月用戶已漲到130萬。未來的經營策略是垂直整合內容、電商，並透過廣告模式變現，探索如何利用內容與商品結合的商機。中亞哈薩克的影音App「Qube」利用微短劇的優勢，高度個人化推播用戶屬意的內容，不再侷限於大眾題材（比如哈薩克最受歡迎的足球運動），針對冰上曲棍球、籃球等細分市場進行操作，成功吸引科技大學與航空公司投資相關題材短劇內容。

