台灣企業永續獎／友訊 ESG 摘雙料桂冠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
D-Link友訊科技榮獲「2025台灣企業永續獎」雙獎，董事長郭金河出席頒獎典禮。友訊／提供
全球網通領導品牌 D-Link友訊科技（2332）在「2025台灣企業永續獎（TCSA）」中，以卓越的永續實踐脫穎而出，榮獲「永續綜合績效績優獎」及「永續報告書金獎」雙獎殊榮，充分展現在永續經營以及透明揭露上的傑出成果。

友訊董事長郭金河昨（26）日出席頒獎典禮，郭金河表示，友訊以「引領智慧生活，共創永續價值」為永續願景，將環境關懷、社會參與以及企業治理融入營運策略。無論是優化產品製程、推動環保材料應用，或深化社會公益、連結在地社群，皆以穩健踏實的行動履行企業公民的承諾。

郭金河表示，友訊持續以扎實而具體的實際行動深化影響力，讓科技成為推動社會共好的正向力量，實現「One Connection ‧ Infinite Possibilities（專注智慧連網，啟動無限可能）」的品牌願景。

台灣永續能源研究基金會主辦的「台灣企業永續獎」為國內最具代表性的永續評比之一，依據環境（E）、社會（S）與治理（G）三大面向，評選企業於永續策略與實踐的整體表現。友訊近年積極推動永續轉型，深化ESG治理架構，更以創新策略串聯企業核心價值與社會參與行動，實踐「以科技連結社會」的品牌願景。

友訊加入台鋼集團以來，以多元創新的ESG專案凝聚員工共識、重塑品牌形象，投入逾千萬元、攜手近40個公益夥伴，執行超過35項社會參與計畫，總計上萬人次受惠。

透過策略性的永續溝通與跨界合作，讓永續不僅是企業責任，更成為推動社會共榮與正向循環的力量。

友訊在社會參與面以「友訊涓涓捐」為起點，每月舉辦不同主題的二手物資募集活動，推動循環經濟理念；「網通資安小學堂」與「網路健檢」教育專案則結合核心專業，協助弱勢學童縮短數位落差；推動「環境教育」活動，並透過「藝文推廣」與「公益商品採購行動」，以文化與經濟力量支持社福機構與藝文發展。

友訊表示，秉持「台灣品質、智慧創新、聚焦解方、一站整合、永續設計」的品牌承諾，以創新科技與永續思維，為全球市場與使用者打造高效、智慧且有溫度的連網體驗。

