台灣企業永續獎／永豐餘勇奪七大獎項

永續能源研究基金會（TAISE）主辦的「2025台灣企業永續獎（TCSA）」揭曉，永豐餘投控（1907）與旗下子公司以卓越的循環經濟實績，共抱回七大獎項。

永豐餘連四年蟬聯「綜合績效類-台灣永續100大典範企業」，並獲「永續報告書-金獎」。旗下華紙與永豐實雙雙摘下「綜合績效類-台灣永續績優企業」與「永續報告書-銀級」；申豐則首度入圍獲獎，贏得「永續報告書-銅獎」。

永豐餘以「醣經濟」為核心，成立一世紀來，依循何壽川提出的全循環經濟框架，與時俱進轉型成氣候科技產業。永豐餘聚焦「能源結構低碳化」，以造紙業特性發展自發自用生質綠能，包含木質素發電與沼氣發電，輔以自行開發碳管理儲能平台，數位化即時監控碳排放數據，兼顧營運成本及環境保護。

2024年永豐餘台灣再生能源投入占總能源使用比重為40.6%，台灣紙廠平均水重複利用率達90%以上，值得一提的是，永豐餘20年來持續以放流水涵養高雄大樹舊鐵橋濕地，關注生物多樣性。

首度參加TCSA評比的申豐特用應材於職安衛表現優異，2024年獲得勞動部「國家職業安全衛生獎－中小企業特別獎」，且至2024年累計已達成逾100萬小時無災害工時，勞工作業環境監測完成率、化學品分級管理達成率皆為100%。另外，透過設備優化與節能專案，2024年減超過200萬公斤二氧化碳當量，低碳能源使用占比達50%。

華紙擁有全台唯一的木質素生質能發電，取得綠電發電ISO14067產品碳足跡認證，並達成全台首張電力永續認證ISO 13065（生質能源永續標準）。2024年華紙的再生能源投入占總能源使用比重逾45%，綠色採購高達45億元。

在能源管理上，永豐實推動兩階段能源轉型，以最新低碳紙機與燃料轉換，同時持續改善製程效率，2024年整體單位營業收入溫室氣體排放量較2023年減少6.3%。