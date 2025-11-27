快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

台灣企業永續獎／台企銀奪氣候領袖獎

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
台灣企銀首獲氣候領袖獎，由台灣企銀副總經理曾國樑（右）代表接受中華民國無任所大使簡又新（左）頒獎。台灣企銀／提供
台灣企銀首獲氣候領袖獎，由台灣企銀副總經理曾國樑（右）代表接受中華民國無任所大使簡又新（左）頒獎。台灣企銀／提供

台灣企銀（2834）氣候治理再躍進，2025年首次參加由財團法人台灣永續能源研究基金會評選的「第18屆台灣企業永續獎（TCSA）永續環境類」，即獲頒「氣候領袖獎」。

此獎項肯定台灣企銀作為全國唯一中小企業專業銀行，不僅落實自身營運的高標準氣候承諾，更成功透過資金引導的核心角色，將氣候行動深植投融資活動中，發揮金融關鍵影響力，充分彰顯台灣企銀在永續與氣候治理策略上的前瞻性與卓越執行力，成為永續轉型與氣候韌性建構的典範。

台灣企銀氣候治理關鍵亮點在於「完善的氣候治理架構」及「投融資組合的氣候韌性」，將氣候變遷風險與機會納入風險管理，且依氣候相關財務揭露（TCFD）框架，透明公布台灣企銀的氣候風險衝擊及轉型策略，並以達成巴黎協定的高標準減碳路徑、擴大辦理永續相關授信及管控高碳排產業投融資為核心，有效引導市場資金流向永續發展，強化投融資組合的氣候韌性。

台灣企銀也積極與投融資對象展開淨零減碳溝通與議合，並推出多項綠色及支持低碳轉型的金融商品及服務，包括「綠色轉型、臺企給力貸款」、「低碳化智慧化轉型發展貸款」、「綠色融資永續發展貸款」、「綠能永續專案貸款」、「綠色GO物貸」及綠建築優惠貸款等永續相關專案貸款，引導企業邁向淨零轉型。

台灣企銀表示，未來將持續拓展永續投融資行動，擴大永續相關授信規模及新增發行可持續性發展債券等，加大對低碳經濟的支持力度，並落實社會責任，與全民一同邁向永續轉型新生活。

台灣企銀 減碳 巴黎協定

延伸閱讀

再獲肯定 富邦證券連續兩年榮獲「台灣企業永續獎」三項大獎

研華前進2025 SPS德國展 以開放式AI邊緣平台引領新工業轉型

非洲豬瘟事件屢遭攻擊 盧秀燕：進廚房不要怕熱

聯準會放鴿、台股重返2萬7！法人看好00922後勢：AI趨勢未變還吃低碳紅利

相關新聞

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。