台灣企業永續獎／台企銀奪氣候領袖獎

台灣企銀（2834）氣候治理再躍進，2025年首次參加由財團法人台灣永續能源研究基金會評選的「第18屆台灣企業永續獎（TCSA）永續環境類」，即獲頒「氣候領袖獎」。

此獎項肯定台灣企銀作為全國唯一中小企業專業銀行，不僅落實自身營運的高標準氣候承諾，更成功透過資金引導的核心角色，將氣候行動深植投融資活動中，發揮金融關鍵影響力，充分彰顯台灣企銀在永續與氣候治理策略上的前瞻性與卓越執行力，成為永續轉型與氣候韌性建構的典範。

台灣企銀氣候治理關鍵亮點在於「完善的氣候治理架構」及「投融資組合的氣候韌性」，將氣候變遷風險與機會納入風險管理，且依氣候相關財務揭露（TCFD）框架，透明公布台灣企銀的氣候風險衝擊及轉型策略，並以達成巴黎協定的高標準減碳路徑、擴大辦理永續相關授信及管控高碳排產業投融資為核心，有效引導市場資金流向永續發展，強化投融資組合的氣候韌性。

台灣企銀也積極與投融資對象展開淨零減碳溝通與議合，並推出多項綠色及支持低碳轉型的金融商品及服務，包括「綠色轉型、臺企給力貸款」、「低碳化智慧化轉型發展貸款」、「綠色融資永續發展貸款」、「綠能永續專案貸款」、「綠色GO物貸」及綠建築優惠貸款等永續相關專案貸款，引導企業邁向淨零轉型。

台灣企銀表示，未來將持續拓展永續投融資行動，擴大永續相關授信規模及新增發行可持續性發展債券等，加大對低碳經濟的支持力度，並落實社會責任，與全民一同邁向永續轉型新生活。