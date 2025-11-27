2025創新論壇／台灣微軟總經理卞志祥：五大重點迎智慧轉型

台灣微軟總經理卞志祥昨（26）日表示，眺望未來生成式AI發展，有入口網站革命（Portal Evolution）、能源轉型（Energy Transformation）、從數位到實體（Digital to Physical）、邁向通用人工智慧（AGI Realization），以及負責任的AI與安全性（RAI and Security）等五大觀察重點，值得留意。

卞志祥昨日出席2025創新論壇，以「AI賦能製造業：迎接智慧轉型大浪潮」為題，發表演講。

他認為，從入口網站革命來看，端看是微軟Copilot或Google Gemini等應用爭霸戰誰勝出，將顛覆整個科技產業未來30年走勢，非常重要。

卞志祥分析，未來的AI互動模式將從現今的「搜尋內容」轉變為「交付任務」。

卞志祥指出，過往用戶可能是在微軟Bing、Google或蘋果Safari上搜尋，然後出現無限多資料，這樣的情況讓Google成為當今搜尋引擎的霸主，後面再出現各種連結內容，如Agoda、Hotel.com等各種網頁提供給用戶，然後用戶再點進去使用服務。

卞志祥認為，未來的世界將完全不同，之後可能使用者告訴Copilot，說自己要去日本出差，AI會透過Copilot的生態系呼叫後面的服務，幫使用者處理這些需求。「原來的網路網頁的那一個提供商，它不一定會是未來的服務提供商。」

能源轉型方面，卞志祥指出，大家都說AI算力未來唯一的天花板在電力，因為GPU、伺服器看起來生產製造沒有問題，「但我認為未來電力可能產生一個甜蜜交叉點」，亦即AI算力利用電力的效能不斷拉高，而電力產生的單位成本不斷下降。

他分析，會出現電力甜蜜交叉點，是因為發電技術從原來的碳排電力，到再生能源，以及接下來有機會走向核融合，或更先進的能源產生方式，使得電力成本下降，但是單位算力增加，藉此突破天花板，讓電力不再是AI發展中間的卡點。

最後則是邁向通用人工智慧，卞志祥認為，現在的演算法基本上推到極致，很難產生真正強AI或通用人工智慧。

但下一個世代的演算法，大家看的是我們如何讓AI像在真實世界裡面。

卞志祥舉例說明，比如現在自己正在演講，透過與台下觀眾眼神交會，來知道聽眾對自己的演講喜歡與否，這是即時的互動資料無限制供給，而非來自預訓練模型給的資料，因為那些資料會枯竭。「而當這個演算法來臨的時候，通用人工智慧就有可能會來到。」