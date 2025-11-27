2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
數發部政務次長侯宜秀。 記者林俊良／攝影
數發部政務次長侯宜秀。 記者林俊良／攝影

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能力上仍不夠完備，數發部角色愈趨明確，目標是把台灣打造為「最會用AI的國家」。

侯宜秀昨日出席2025創新論壇，以「建構數位力 打造智慧創新生態」為題，發表演講。

侯宜秀指出，從2022年ChatGPT引爆熱潮、2024年OpenAI Sora顛覆影視生態，到2025上半年「代理執行」（Agentic AI）崛起，AI發展速度前所未見。她並引用科技巨頭觀察，未來將走向「多模型生態」，企業則須正視AI取代人力的商業現實。

她引用Appier獨立董事簡立峰分析，台灣在三大面向具有優勢。首先，在半導體、零組件與硬體製造具領先地位，是全球AI加速需求下的「核心基石」。許多國際軟體企業來台設點，就是看重台灣的硬體整合能力，可共同推向國際市場。

其次，台灣在邊緣運算與軟硬整合具天然競爭力，正契合AI從雲端走向裝置端的趨勢。無論AI PC、AI手機，或各式嵌入式應用，台灣廠商反應迅速。第三，在少子化、高齡化與勞動力不足壓力下，AI對台灣而言不僅替代性衝擊較小，更將成為提升生產力的重要工具。

她並提到，台灣仍存在三項結構性弱點。首先是軟體與資料能力不足，長期缺乏資料累積，難形成大型軟體生態。

其次是「知用落差」明顯，企業與民眾對AI認知不低，但真正導入工作流程、願意付費者仍少，多數企業停留在嘗試階段。第三是「1比99競爭」，台灣面對的不是區域對手，而是全球科技巨頭；若只求「小而美」，難在國際競賽中取得位置。

面對現況，侯宜秀表示，數發部角色愈趨明確，目標是把台灣打造為「最會用AI的國家」。策略包括三大方向，一是強化數位基磐，建立穩定合規的開發環境，包括AI算力池、高價值資料開放，以及AI產品與系統評測中心（AIEC）治理機制。

二是補強關鍵技術與人才，日前發布的AI人才認定與指引，旨在建立政府與產業的共同語言，協助企業精準找人並掌握國家人才缺口。三是推動市場規模化與國際化，透過AI創新投資方案與跨國合作，提升台灣AI解決方案的國際競爭力，建立「可信任品牌」。

