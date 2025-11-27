2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信（4904）總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，更打造「遠傳智靈」，既內服，也外用，未來持續放大AI綜效，打造多維度的企業韌性。

井琪認為，企業導入生成式AI，要解決「痛點」而非找到「亮點」，找出AI可影響的關鍵領域，落實在資料分析、流程自動化、供應鏈管理、產品創新及客戶互動。

生成式AI帶動「白領革命」，井琪認為，高階主管要以身作則，關鍵是「賦能員工」，終極目的就是「降低成本」、「增加營收」，並從點、線、面切入策略，提升個人生產力及工作品質，開會與協作，自動內容生成，全面導入從產品經理、門市、法務、採購以及防詐資料核查，財會部門及行政設施部門。

她舉例，遠傳每年收到逾2萬件政府公文，要輸入、分類，非常耗時耗力，現在只要掃描，後續透過AI建檔及分類，解決員工痛點，就可讓員工埋單，同仁更分享使用AI經驗是「不用不知道，一用嚇一跳」。

井琪分享，遠傳將生成式AI導入其產品與解決方案中，增進客戶體驗並拓展新商機。

井琪指出，遠傳friDay影音透過「問AI」對話方式，推薦片單，推升點擊率成長七倍；在AI助攻下，雙11銷售業績較去年成長1.6倍，新註冊會員也增加超過二倍。

遠傳並且打造「遠傳智靈」，IT以AI優化系統維運與資安，NT（網路維運）以AI加強網路營運效率及韌性，達到AI零錯誤，AI也能賦能創新，推動營收成長。

在企業端，遠傳將AI導入自行開發的物聯網平台支援多元智慧城市場景，更利用「遠傳智靈」，為企業導入生成式AI快速落地AI應用，已應用在政府、學校、醫院、科技、金融、港務、交通、食品零售等客戶。

井琪強調，「人機互動」將成為職場工作的主流模式，AI走向「代理人模式」，一個經理可能管理十個員工及五個AI代理人；企業須理解AI產製脈絡，重新檢視組織、SOP以及如何管理AI；並以AI打造企業大腦與人才傳承、驅動安全營運、持續創新成長等三大面向，放大AI綜效，才能打造多維度企業韌性，實現永續經營。