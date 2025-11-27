2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信（4904）總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地發生」，未來關鍵在於應用落地及起飛。

經濟日報昨天舉辦2025創新論壇，以「AI×智慧應用新革命」為主題，邀請各界專家探討AI與智慧應用結合帶來的新趨勢與商機。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，長榮集團、元大投信、凱基金控、中保科技集團協辦。

井琪昨日代表遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東擔任論壇開場致詞貴賓，並以「從效率到韌性：強化企業AI應用」為題發表演講。

井琪回憶，2018年她與徐旭東第一次面談時，當時主題就是談集團怎麼轉型、怎麼創新。她透露，徐旭東帶領遠東集團，最念茲在茲的就是轉型，更多次強調「AI is Everywhere（AI無所不在），「Everything is AI（任何事都離不開AI）」。

近年輝達股價攀升，輝達執行長黃仁勳掀起「Jensanity」旋風，井琪指出，這背後帶起AI供應鏈的價值，台灣是AI硬體王國，硬體大咖龍頭、新創團隊都各有發展，但有技術不一定有應用，有應用不一定有市場，市場決定多少用戶埋單，應用解決多少人的問題，也決定了市場有多大，以及應用會不會成功。

她強調，AI最終關鍵就在於應用落地及起飛，解決多少人的問題。

2022年11月ChatGPT面世，第一個月下載量就高達1億．今年4月活躍用戶8億人。井琪分享，觀察遠傳流量狀況，ChatGPT在各種議題上都是使用率最高的，更有研究機構統計，美國成年人曾經使用AI搜尋引擎比重逾52%，每兩人就有一人使用過生成式AI。

井琪透露。她在2023年6月參加微軟全球CEO峰會，當時感到非常驚艷，當下就覺得AI未來無限可能，現在更是擴大AI應用範圍關鍵時刻，從個人到企業，例如生技醫療，傳統新藥開發原本費時十至12年，AI可以將前期研發壓縮到二至四年。

另外，精準醫療可透過生成式AI，分析基因體、電子病歷及醫療影像、協助問診、生成診斷書；金融服務業則可應用在市場預測、資格審查；整合企業營運，將生成式AI嵌入核心系統，探索AI Agent（AI代理）主動執行工作。

井琪指出，AI帶來商機，也帶來企業董總對於AI的焦慮，怎麼開始是關鍵，但喝牛奶不用自己養牛，甚至不需侷限在一個牧場，可以選擇多個合作夥伴，關鍵是解決什麼問題，讓AI如何為我們所用。

井琪分享，六年前遠傳就打出「遠傳大人物」，串連大數據、人工智慧與物聯網技術，六年多來以這三個核心，做出不同產業的解決方案，在智慧城市及遠距診療，攜手微軟合作，加上OpenAI推波助瀾，成果豐碩。

井琪認為，現在AI及數位工具的使用門檻都大幅降低，AI再也不是高不可攀，也非大企業專利，每一個企業都可以將AI落實在營運及未來的發展上，遠傳不僅代表消費者，更扮演「拋磚引玉」角色，期待可以創造出更多元的AI應用。