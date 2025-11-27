台灣企業永續獎／富邦金一口氣拿22獎
台灣永續能源研究基金會昨（26）日舉辦「2025台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮，富邦金控（2881）及子公司共奪22座獎項，為金融業獲獎最多金控公司，並創下12年參獎新高紀錄。富邦金控在綜合績效部分，連續第六年摘下最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，富邦人壽、富邦證券則獲頒「台灣百大永續典範企業獎」。
在永續報告獎項中，富邦金控與富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦期貨均獲獎，其中金控與產險更獲評白金級，顯示揭露品質與治理深度獲高度肯定。此外，富邦金控攜手子公司勇奪13座單項績效獎，涵蓋資訊安全、人才發展、社會共融、創新成長、職場福祉等多元面向，展現永續實踐力。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力引領永續金融實踐，並積極推動防詐與社會共融，未來將持續發揮資金影響力，推動社會正向循環，攜手各界朝永續願景前進。
富邦金控2024年綠色投融資成果達2.5兆元，其中ESG相關項目投資近1.13兆，同時制定更積極的脫碳政策，目標於2030年底前全面退出燃料煤產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業。
子公司亦展現多面向亮點：富邦人壽導入雙重重大性原則，連續三年獲百大永續典範企業獎，並奪資訊安全領袖獎；台北富邦銀行推動友善金融與防詐教育，並取得資安專利；富邦產險永續報告首度躍升白金級，並以「低碳×數位」雙軸推動嵌入式保險與綠色商品；富邦證券則以永續與數位雙軸轉型，綠色債券承銷率達56%，責任投資金額達91億元。
富邦金控將持續深化ESG策略，結合金融專業與創新科技，攜手產業與社會共創永續未來。
