快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

台灣企業永續獎／富邦金一口氣拿22獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控及子公司橫掃2025台灣企業永續獎，總獲獎數達22座，為獲獎數最多之金控公司，更寫下參獎12年以來新高紀錄。富邦金控／提供
富邦金控及子公司橫掃2025台灣企業永續獎，總獲獎數達22座，為獲獎數最多之金控公司，更寫下參獎12年以來新高紀錄。富邦金控／提供

台灣永續能源研究基金會昨（26）日舉辦「2025台灣企業永續獎（TCSA）」頒獎典禮，富邦金控（2881）及子公司共奪22座獎項，為金融業獲獎最多金控公司，並創下12年參獎新高紀錄。富邦金控在綜合績效部分，連續第六年摘下最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」，富邦人壽、富邦證券則獲頒「台灣百大永續典範企業獎」。

在永續報告獎項中，富邦金控與富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦期貨均獲獎，其中金控與產險更獲評白金級，顯示揭露品質與治理深度獲高度肯定。此外，富邦金控攜手子公司勇奪13座單項績效獎，涵蓋資訊安全、人才發展、社會共融、創新成長、職場福祉等多元面向，展現永續實踐力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控致力引領永續金融實踐，並積極推動防詐與社會共融，未來將持續發揮資金影響力，推動社會正向循環，攜手各界朝永續願景前進。

富邦金控2024年綠色投融資成果達2.5兆元，其中ESG相關項目投資近1.13兆，同時制定更積極的脫碳政策，目標於2030年底前全面退出燃料煤產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業。

子公司亦展現多面向亮點：富邦人壽導入雙重重大性原則，連續三年獲百大永續典範企業獎，並奪資訊安全領袖獎；台北富邦銀行推動友善金融與防詐教育，並取得資安專利；富邦產險永續報告首度躍升白金級，並以「低碳×數位」雙軸推動嵌入式保險與綠色商品；富邦證券則以永續與數位雙軸轉型，綠色債券承銷率達56%，責任投資金額達91億元。

富邦金控將持續深化ESG策略，結合金融專業與創新科技，攜手產業與社會共創永續未來。

富邦金控 台北富邦銀行 富邦人壽

延伸閱讀

再獲肯定 富邦證券連續兩年榮獲「台灣企業永續獎」三項大獎

新北強化不動產防詐 地政局並推動三大開發案齊進行

普發現金防詐 中市警：詐團緊扣時事設局勿隨意點選

彰銀永續金融獲肯定

相關新聞

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。