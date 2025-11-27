台灣企業永續獎／中信金 ESG 獲獎連連

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中信金勇奪「2025台灣企業永續獎」之「綜合績效獎」、四座「永續報告獎」及11個單項績效獎，由中信金企業永續部部長、副總孫紀蘭（中）、中信銀數位平台經營處處長、副總李雅婷（右）及台灣人壽資安長、副總詹中傑（左）出席頒獎典禮。中信金控／提供
中信金控（2891）以「責任營運」、「永續成長」、「共榮社會」為核心策略，近年持續深耕永續治理，成果再度獲得國內外高度肯定。25日中信金獲英國標準協會（BSI）頒發「ESG永續發展獎－領航獎」最高榮譽；昨（26）日再於「2025台灣企業永續獎」典禮上，中信金與其子公司再度大放異彩，拿下「綜合績效獎」及四座「永續報告獎」，旗下中信銀行與台灣人壽更勇奪11項單項績效獎，成為金融業永續典範。

昨日於台北圓山飯店舉行的「2025台灣企業永續獎」上，主辦單位指出，中信金響應聯合國永續發展目標（SDGs），再度蟬聯服務業組「十大永續典範企業」，並以《永續報告書》榮獲金融及保險業第一類白金級殊榮。台灣人壽、中國信託投信分別獲金級肯定，中國信託證券則奪得銀級，展現整體集團在永續治理上的全面實力。

永續領域的深度投入也成為中信金控連續獲獎的關鍵亮點。中信金自2020年起擔任碳核算金融聯盟（PCAF）亞太區主席，並連續三年獲「氣候領袖獎」肯定。同時，中信金將員工視為最重要的永續資本，透過IA跨國人才計畫培育新世代金融人才，並推動身心障礙者及原住民友善就業環境，因此再度獲頒「人才發展領袖獎」。由中信金董事會副秘書長林永勝、企業永續部部長孫紀蘭、中信銀數位平台經營處處長李雅婷及台灣人壽資安長詹中傑出席受獎。

在普惠金融與公益投入方面，中信集團同樣展現長期深耕成果。中信銀行推出「存錢日記」推動家庭金融教育；台灣人壽以「健康樂活管家」、「TeamWalk App」、「防詐特攻隊」等專案提升民眾健康意識與防詐觀念；中國信託文教基金會更以「夢想家圓夢工程」推動偏鄉藝文教育，獲頒「社會共融領袖獎」。

同時，中信金亦榮膺BSI「ESG永續發展獎－領航獎」。BSI指出，今年共有35家企業脫穎而出，中信金控不僅導入ISO 14064-1、ISO 50001、ISO 27001等多項國際標準，更在《2024永續報告書》中通過AA1000 v3第二類型高度保證，顯示其永續治理具備國際信任度與領導力。

中信金控 台灣人壽 中國信託

