台灣企業永續獎／國泰金綜合績效亮眼

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
「2025第18屆TCSA台灣企業永續獎」，國泰金控整合集團永續實力，於永續報告獎、永續綜合績效及永續單項績效斬獲多項佳績。國泰金控／提供
「2025第18屆TCSA台灣企業永續獎」，國泰金控整合集團永續實力，於永續報告獎、永續綜合績效及永續單項績效斬獲多項佳績。國泰金控／提供

國泰金控（2882）整合集團永續實力，於昨（26）日舉行的「2025 第18屆TCSA台灣企業永續獎」勇奪「十大永續典範企業獎（服務業組）第一名」與「永續報告獎-白金級」最高榮譽。旗下國泰人壽、國泰產險、國泰證券皆獲「永續報告獎-白金級」，國泰世華銀行首度參獎即獲「永續報告獎-金級」，國泰建設獲得「永續報告獎-白金級」，華卡企業亦拿下「永續報告獎-銅級」。此外，在永續單項績效獎方面，國泰金控與各子公司共斬獲12項大獎。

今年國泰金控於永續綜合績效拔得頭籌，來自集團將永續策略從金融核心職能向外延伸。國泰金控並持續打造多元共融的工作文化，透過「國泰共融小鎮」與個人化職涯發展旅程，獲得「職場福祉領袖獎」及「人才發展領袖獎」。

國泰世華以「Cathay One」整合碳盤查、減碳技術與綠色融資協助企業轉型，成為轉型金融的重要推手，獲「氣候領袖獎」；國泰產險以光電險及氣候變遷解決方案協助產業提升韌性，獲「創新成長領袖獎」。國泰投信在永續投資領域保持領先，旗下「國泰永續高股息（00878）」為全台最大ESG基金。

國泰人壽今年投入逾1億2,455萬元強化零信任架構與資安防護，國泰世華則成為台灣首家取得ISO/IEC 27017公有雲端資安驗證的金融機構，雙雙獲得「資訊安全領袖獎」。在防詐成效方面，國壽於2023至2025年6月阻詐2.74億元，占壽險業九成以上，獲「社會共融領袖獎」。

國泰世華投入逾億元，系統性協助員工規劃職涯藍圖，獲得「人才發展領袖獎」；國泰產險重視員工的成長與培育發展，獲「職場福祉領袖獎」。

國泰產險以「全齡全域零事故計畫」推動高齡安全、偏鄉教育與交通風險管理，獲得「社會共融領袖獎」；國泰證券長期耕耘普惠金融，同樣獲得「社會共融領袖獎」。此外，華卡企業於高齡與少子化議題上落實勞動力永續策略，打造友善職場並獲「高齡友善領袖獎」。

國泰金控 產險 國泰世華

