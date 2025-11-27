台灣企業永續獎／第一金雙軸策略 建構數位生活圈

第一金控（2892）亦積極推動普惠金融，以「銀行即服務（BaaS）」及「銀行即平台（BaaP）」雙軸策略，建構「數位生活圈」強化與異業夥伴合作效益，將金融服務深度融入多元生活場景，已累積超過120件成功合作案例，連續六年榮獲「創新成長領袖獎」殊榮。

此外，透過IP角色「小粉獅」打開社群知名度，第一金控迄今已累積72.9萬名FB追蹤數，為國內金融業之冠，擁有705萬名LINE好友數亦為公股銀行第一，藉由串接線上及線下客戶，善盡金融知識宣導與積極響應防詐措施，成為推動永續溝通與數位影響力擴張的關鍵渠道，榮獲本屆「創意溝通領袖獎」肯定。

在職場福祉方面，第一金控2018年底即導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，並通過BSI英國標準協會驗證，為首家取得ISO 45001驗證之公股金融機構；並且全面開辦員工持股信託及提供優於法令的結婚、生育津貼及人工好孕假等孕育假別，今年更領先業界提高生育補助，第三胎起每胎25萬元，再度榮獲「職場福祉領袖獎」肯定。

長期深耕社會及環境議題的第一金控，連續五年蟬聯「社會共融領袖獎」；2024年更攜手知名繪本作家幾米，在宜蘭分行設置《忘記親一下．時空旅行》主題裝置藝術，並推出全台首款銀行專屬AR實境解謎遊戲《叭叭─我的胖卡第一站！》，跨界創造在地觀光新體驗。

展望未來，第一金控將持續推動ESG，深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，打造健全的永續金融生態圈，成為與員工、客戶及社會共好之幸福企業典範。