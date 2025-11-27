快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

台灣企業永續獎／第一金雙軸策略 建構數位生活圈

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

第一金控（2892）亦積極推動普惠金融，以「銀行即服務（BaaS）」及「銀行即平台（BaaP）」雙軸策略，建構「數位生活圈」強化與異業夥伴合作效益，將金融服務深度融入多元生活場景，已累積超過120件成功合作案例，連續六年榮獲「創新成長領袖獎」殊榮。

此外，透過IP角色「小粉獅」打開社群知名度，第一金控迄今已累積72.9萬名FB追蹤數，為國內金融業之冠，擁有705萬名LINE好友數亦為公股銀行第一，藉由串接線上及線下客戶，善盡金融知識宣導與積極響應防詐措施，成為推動永續溝通與數位影響力擴張的關鍵渠道，榮獲本屆「創意溝通領袖獎」肯定。

在職場福祉方面，第一金控2018年底即導入「ISO 45001職業安全衛生管理系統」，並通過BSI英國標準協會驗證，為首家取得ISO 45001驗證之公股金融機構；並且全面開辦員工持股信託及提供優於法令的結婚、生育津貼及人工好孕假等孕育假別，今年更領先業界提高生育補助，第三胎起每胎25萬元，再度榮獲「職場福祉領袖獎」肯定。

長期深耕社會及環境議題的第一金控，連續五年蟬聯「社會共融領袖獎」；2024年更攜手知名繪本作家幾米，在宜蘭分行設置《忘記親一下．時空旅行》主題裝置藝術，並推出全台首款銀行專屬AR實境解謎遊戲《叭叭─我的胖卡第一站！》，跨界創造在地觀光新體驗。

展望未來，第一金控將持續推動ESG，深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，打造健全的永續金融生態圈，成為與員工、客戶及社會共好之幸福企業典範。

第一金控 生育補助

延伸閱讀

再獲肯定 富邦證券連續兩年榮獲「台灣企業永續獎」三項大獎

新北強化不動產防詐 地政局並推動三大開發案齊進行

普發現金防詐 中市警：詐團緊扣時事設局勿隨意點選

中傑插旗智慧製造

相關新聞

華航砸2,736億元採購新機…用於航機汰舊換新 提升營運效率

華航昨（26）日公告，將增購18架飛機、處分四架貨機，其中，新機總採購金額計87.28億美元，以美元匯率31.35元計，...

2025創新論壇／國發會主委葉俊顯：打造世界級 AI 生態系

國發會主委葉俊顯昨（26）日表示，AI已成全球科技與產業競逐的核心驅動力，明年中央政府總預算已為「AI新十大建設」編列3...

大師論壇12月16日登場 台新投顧總座江浩農：台灣扮科技信任基石

川普關稅風暴席捲全球，232條款更對半導體等產業造成衝擊，全球經濟前景面臨挑戰，展望2026年，台新投顧總經理江浩農指出...

2025創新論壇／遠傳電信總經理井琪：AI 落地、起飛 兩大關鍵

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，AI發展快速，並且大幅降低使用AI及整體數位工具的門檻，「AI不是曇花一現，是真實地...

2025創新論壇／遠傳放大綜效 強化多維度韌性

遠傳電信總經理井琪昨（26）日表示，企業營運到處可見AI的機會，遠傳積極賦能員工，終極目的是「降低成本」、「增加營收」，...

2025創新論壇／數發部次長侯宜秀：打造最會用 AI 的國家

數位發展部政務次長侯宜秀昨（26）日表示，台灣站在AI生態鏈關鍵節點，擁有半導體、零組件與硬體製造優勢，但在軟體與資料能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。